Egy helyi férfi tett feljelentést a Dombóvári Rendőrkapitányságon ismeretlen ellen, aki 2021. október 9-én az éjszaki órákban elvitte az autóját, melyben benne hagyta az indítókulcsot.

A rendőrök adatgyűjtést végeztek, és nyomozásba kezdtek. Néhány óra alatt megtalálták az ellopott autót, és az elkövetőt is gyorsan azonosították. A 32 éves mászlonyi lakost előállították és elszámoltatták. A férfi elismerte a rendőröknek, hogy ő vitte el a kocsit. Elmondta, hogy szombaton este barátnőjével besétáltak Dombóvárra. Eleredt az eső, és nem akartak elázni, ezért kitalálta, hogy szerez egy autót, amivel hazamehetnek. Miután megtalálta a nyitott járművet, melyben a kulcs is benne volt, gyorsan beültek, és elhajtottak. A lakásuktól nem messze, de elhagyatott területen leállította az autót, és leszerelte a rendszámát is.

A férfi végül a rendszámtáblákat visszaadta a rendőröknek. Az elkövetőnek jármű önkényes elvétele bűntett miatt kell felelnie.

