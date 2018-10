2018. OKTÓBER 29., HÉTFÕ PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: VARGA MIHÁLY GION GÁBORT JAVASOLJA PÉNZÜGYEKÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRNAK. OGY: A MENTELMI BIZOTTSÁG SIMONKA GYÖRGY MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT JAVASOLJA. LMP: A KORMÁNYOLDAL CSAK PROPAGANDACÉLOKRA HASZNÁLJA A MIGRÁCIÓS KRÍZIST, A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁÉRT SEMMIT SEM TESZNEK. NOVEMBER 1-TÕL DUPLÁJÁRA EMELKEDIK A KÖZMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSA - JELENTETTE BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. AZ ÕSZI SZÜNETBEN IS IGÉNYELHETIK AZ INGYENES ÉTKEZTETÉST A RÁSZORULÓ GYEREKEK SZÜLEI, A KORMÁNY ERRE IDÉN 6,5 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL. LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK AZ OKTÓBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKES CSALÁDOK. AGRÁRKAMARA: A SÁRGARÉPA TERMÕTERÜLETE ÚJRA ELÉRHETI A RENDSZERVÁLTÁS KÖRÜLI 2000 HEKTÁRT. MAVIR: AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁSSAL EGY KISVÁROS EGÉSZ ÉVES ÁRAMFOGYASZTÁSÁT LEHET MEGTAKARÍTANI. ADATBÁZISBAN GYÛJTI A JOGSZERÛTLEN TÛZIFAHIRDETÉSEK ADATAIT A NÉBIH, HOGY SEGÍTSE A VÁSÁRLÓKAT. ITM: ELINDULT AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT. NÉMETH SZILÁRD: A BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON EZREK VANNAK, A BEVÁNDORLÓK FOLYAMATOSAN TESZTELIK A MAGYAR HATÁR ERÕSSÉGÉT. A SOROS-TERV RÉSZÉNEK TARTJA HOLLIK ISTVÁN FIDESZ-KDNP FRAKCIÓSZÖVETSÉGI SZÓVIVÓ A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNTEKET. KÓSA LAJOS: 70 EZER MIGRÁNS TARTÓZKODIK JELENLEG IS AZ ÚGYNEVEZETT BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON. A CDU KAPTA A LEGTÖBB SZAVAZATOT A NÉMETORSZÁGI HESSEN TARTOMÁNYBAN TARTOTT VÁLASZTÁSON A HÉTFÕI HIVATALOS EREDMÉNY SZERINT. ANGELA MERKEL NEM INDUL ÚJRA A CDU ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT A PÁRT DECEMBERI KONGRESSZUSÁN, DE 2021-IG KORMÁNYFÕ AKAR MARADNI - MTI. FÕTITKÁR: A CDU GYORS KORMÁNYALAKÍTÁSRA TÖREKSZIK HESSENBEN. KREML SZÓVIVÕ: MEGKEZDÕDÖTT A PÁRIZSI PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSE. KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG: JAIR BOLSONARO SZÉLSÕJOBBOLDALI JELÖLT NYERTE MEG A BRAZIL ELNÖKVÁLASZTÁST, 55,2 SZÁZALÉKOS EREDMÉNNYEL. KABULI RENDÕRSÉG: ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AZ AFGÁN VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZELÉBEN, EGY RENDÕR MEGHALT, KÉT RENDÕR ÉS A TESTÜLET NÉGY MUNKATÁRSA PEDIG MEGSEBESÜLT. MEGPIHENT DÉL-MEXIKÓBAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ TARTÓ TÖBBEZRES MENEKÜLTKARAVÁN. KÖZBEN ÖSSZETÛZÉS VOLT A GUATEMALAI HATÁRON, A MEXIKÓI RENDÕRÖK MEGAKADÁLYOZTAK TÖBB MINT EZER HONDURASIT A HATÁR ÁTLÉPÉSÉBEN - MTI. INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELEM: 188 EMBERREL A FEDÉLZETÉN A TENGERBE ZUHANT EGY BELFÖLDI UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP. ELÕZÕ REPÜLÉSE SORÁN MÛSZAKI PROBLÉMA LÉPETT FEL, AMELYET KI IS JAVÍTOTTAK UTÁNA. INDONÉZ MENTÕK VEZETÕJE: VALÓSZÍNÛLEG NINCS TÚLÉLÕJE A REPÜLÕGÉP-SZERENCSÉTLENSÉGNEK. IZRAELI LÉGICSAPÁSBAN MEGHALT HÁROM PALESZTIN FIÚ A GÁZAI ÖVEZET ÉS IZRAEL HATÁRA MENTÉN MTI. EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG: A LÉGSZENNYEZETTSÉG JELENTI A LEGNAGYOBB EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYT EURÓPA 41 ORSZÁGÁBAN. FBI: FELTEHETÕEN EGYEDÜL KÖVETTE EL A 11 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LÖVÖLDÖZÉST A PITTSBURGHI GYANÚSÍTOTT. ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI AZ ÁLDOZATOK HOZZÁTARTOZÓINAK ÉS AZ AMERIKAI ELNÖKNEK. 164-RE EMELKEDETT AZ EBOLAFERTÕZÉSBEN ELHUNYTAK SZÁMA KONGÓBAN, 222 BETEGNÉL MUTATTÁK KI A FERTÕZÉST. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL. TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: ISZTAMBULBA ÉRKEZETT A SZAÚD-ARÁBIAI FÕÜGYÉSZ, AKI DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSA ÜGYÉBEN VEZETI A NYOMOZÁST. TOVÁBBI HÉT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK, EGY MÁSIK ÜGYBEN MÁR BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT TÖLTÕ HALEDA ZIA VOLT BANGLADESI KORMÁNYFÕT MTI. HUSZONHAT KILÓNYI MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY KOSZOVÓI AUTÓBUSZBAN RÖSZKÉN NAV. KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY TARTÁLYKOCSI AZ M5-ÖSÖN ÚJHARTYÁNNÁL, EGY EMBER MEGHALT, A FORGALMAT AZ 5-ÖS FÕÚTRA TERELIK. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY KAMION A III. KERÜLETBEN, A BÉCSI UTAT LEZÁRTÁK A POMÁZI ÚT ÉS A KOCSIS SÁNDOR UTCA KÖZÖTTI SZAKASZON. HÁROM KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M1-ESEN A HEGYESHALOM FELÉ TARTÓ OLDALON, A FORGALOM A BELSÕ SÁVBAN HALAD TOVÁBB POLICE.HU. EGY EMBER MEGHALT AMIKOR NÉGY KOCSI EGYMÁSBA SZALADT AZ 5-ÖS ÚTON, LAJOSMIZSE KÖZELÉBEN. MAGYAR KÖZÚT: KEDDEN FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ AZ M3-AS AUTÓPÁLYA NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ OLDALÁN MOGYORÓDNÁL, MERT FORGALOMFIGYELÕKAMERA-OSZLOPOT ÁLLÍTANAK. BKK: NOVEMBER ELSÕ KÉT MUNKAHETÉN VÁLTOZIK A GÖDÖLLÕI HÉV KÖZLEKEDÉSI RENDJE. ÓVATOSSÁGRA INT A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENKIT MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA ELÕTT, MIVEL SOKAN MÉCSEST VAGY GYERTYÁT GYÚJTANAK A LAKÁSUKBAN. A RENDÕRSÉG ARRA KÉRI A SÍRKERTEKHEZ AUTÓVAL LÁTOGATÓKAT, HOGY KIVILÁGÍTOTT VAGY ÕRZÖTT PARKOLÓT VÁLASSZANAK ÉS VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE. ORFK: FOKOZOTT RENDÕRI JELENLÉT LESZ ELSÕSORBAN A TEMETÕK ÉS AZ ODA VEZETÕ UTAK KÖRNYÉKÉN MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJÁN.