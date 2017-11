Négy halálos baleset is történt az utakon

Hárman haltak meg egy balesetben Szolnokon. Egy román rendszámú mikrobusz előzés közben frontálisan ütközött egy autóbusszal. A három áldozat a kisbuszban ült, nyolcan könnyebben, négyen súlyosan megsérültek. Arról egyelőre nincs hír, hogy magyarok-e az áldozatok.

Törökszentmiklósnál egy gépkocsi eddig tisztázatlan körülmények közt áttért a szemközti sávba, ahol több autóval ütközött. A balesetben egy ember halt meg, három további ember megsérült.

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén szombat hajnalban kettő halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset is történt. Az egyik Szolnokon, a Szent István hídon, ahol hárman vesztették életüket a helyszínen, a másik pedig Törökszentmiklós külterületén, a 4-es számú főúton következett be. […] A rendőrség kéri, hogy sűrű ködben, csúszós úttesten nagyon vigyázzanak, és óvatosan vezessenek, türelmesen és csökkentett sebességgel, előzésbe pedig csak abban az esetben kezdjenek bele, amennyiben biztosan be tudják fejezni” – mondta Szabó Zita, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Halálos baleset történt Hódmezővásárhelynél is. Egy autó árokba csapódott, sofőrje és utasa is kiesett a kocsiból, mert nem voltak bekötve. Az utas a helyszínen életét vesztette, a vezetőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Az M7-es autópálya egy szakaszát ugyancsak halálos baleset miatt kellett lezárni. Székesfehérvárnál egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A kocsiban ketten voltak, feszítővágóval emelték ki őket a járműből, egyikük életét már nem lehetett megmenteni.