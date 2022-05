Négy gyermeket szült a saját bátyjának, egyikük sem érti, mi ezzel a baj

Megosztás itt:

Négy gyermeke született eddig annak a testvérpárnak, akik felnőttként ismerték meg egymást. Noha pontosan tudták, hogy közeli rokonok, nem is sejtették, hogy gond lenne, ha lefekszenek egymással.

A Lipcsében élő, most 44 éves Patrick Syuebing mindössze három volt, amikor apja nekiesett egy késsel. Az incidens után állami gondozásba, majd nevelőszülőkhöz került, így testvérei többségét (összesen hét volt neki, akik közül hat még gyermekként elhunyt) nem is ismerhette. 18 volt, amikor elhatározta, hogy felkutatja családját, ami négy évvel később sikerült is neki. Odaköltözött hozzájuk, anyjuk pedig megengedte, hogy a férfi beköltözzön akkor mindössze 15 éves húga, Susan Karolewski szobájába.

A páros egyre közelebb került egymáshoz, anyjuk halála után pedig a férfi átvette a családfő szerepét. Hónapokkal később már nem csak egy ágyban aludtak, de le is feküdtek egymással. A szellemi fogyatékkal élő Susan mindössze 16 volt, amikor 2001-ben életet adott első közös gyermeküknek, egy fiúnak. Eriket állami gondozásba vették, a mai napig nem képes rendesen járni vagy beszélni. Második közös gyerekük, Sarah 2003-ban született, és hasonló állapotban van, mint első fiuk. Harmadikként a most 18 éves Nancy, negyedikként a 17 éves Sophia jött világra – meglepő, de ők egészségesek.

A pár hosszú ideje azt szeretné elérni, hogy legalizálják Németországban a vérfertőző kapcsolatokat. Mint magyarázzák: máig nem értik, mi a baj azzal, hogy ők ketten együtt vannak, hiszen nem együtt nőttek fel, hanem felnőttként szerettek egymásba.

Azt sem tudtuk, hogy bármi rosszat teszünk azzal, hogy lefekszünk egymással. Eszünkbe sem jutott, hogy védekezzünk– magyarázta a férfi egy korábbi interjúban. A pár egyébként azt sem ismeri el, hogy négy gyerekük közül kettő azért sérült, mert ők testvérek.

Susan – írja a Daily Mail – bő ruhákkal igyekezett titkolni terhességét, a szülést pedig otthon, a kárban zavarták le. A negyedik gyerek után Patrick vazektómián esett át. Azt hitte, ezzel megúszhatja a börtönt, de nem így történt. A pár egy alkalommal arról beszélt: ha az első gyereküket nem veszi el a bíróság, nem csináltak volna többet.

A pár a mai napig harcol azért, hogy együtt lehessenek. A világon egyébként összesen 22 ország van, ahol a vérfertőző kapcsolat nem számít illegálisnak. Ezek közt van Franciaország, Argentína, Törökország, Japán és Dél-Korea is. Ellenbe több olyan ország (Afganisztán, Irán, Niéria, Egyesült Arab Emírségek) is akad, ahol halálbüntetés jár egy ilyen viszonyért.

