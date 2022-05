Nagyon megijedtünk – Megszólalt a Taktaharkányban megkéselt kamaszfiú anyja

Megosztás itt:

Elemér pénteken a testnevelésórán belerúgott Dominik lábába, mire a másik fiú megjegyezte:

– Ezt nem kellett volna, Öcskös!

Az igencsak önérzetes Elemér ezt nem vette jó néven, ezért azon nyomban megígérte, hogy Dominik és az egész családja is keményen meg fog lakolni.

– A konfliktus után a gyerekek összeverekedtek, a tanárok alig bírták őket szétszedni – mondta a Borsnak Katalin, Dominik édesanyja.

– Elemér 17 éves létére még általános iskolás! A hetedik osztályig jutott! Agresszív gyerek, a legtöbben félnek tőle. Már korábban is voltak vele problémák, megesett, hogy valakinek letépte a nyakláncát. A múlt héten egy másik gyereket karcolt meg,tegnap pedig az enyémet várta meg iskola után, és brutálisan nekiesett késsel.Dominiket kórházba vitték, ahol az arcát és a végtagjait is összevarrták. Szerencsére már hazaengedték – mesélte Katalin, és hozzátette: kevésbé örülnek annak a ténynek, hogy időközben a támadót is kiengedték a rendőrségről.

– Megmondom őszintén, nagyon megijedtünk. Attól tartunk, hogy a fiú megkeres bennünket. Dominik szerencsére lelkileg erős fiú, és nyugtatókat is kapott.

Katalint egyébként a Dominikkel egy osztályba járó mostohatestvére értesítette a bajról.

Borsonline