Nagyon durva csalási trükkre hívja fel a hatóság a figyelmet

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) facebookos oldalán így fogalmaznak: "Már a Nemzeti Védelmi Szolgálat nevében is próbálkoznak csalók! Egy újabb módszerrel próbálják megszerezni áldozataik pénzét a csalók, méghozzá úgy, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat zöld számát felhasználva telefonálnak és magukat rendőrnek kiadva – adatlopásra hivatkozva – arra próbálják rávenni az áldozatukat, hogy az összes pénzüket vegyék ki a bankszámlájukról és azt egy bankautomatán keresztül, az általuk „biztonságosnak” megadott számlára fizessék be. A befizetés megkönnyítése érdekében Viberen keresztül a Magyar Nemzeti Bank logójával ellátott üzenetet küldenek egy QR kóddal. A telefonáló folyamatosan nyomás alatt tartja, illetve fenyegeti a sértettet arra hivatkozva, hogy amennyiben nem működik együtt, eljárás indul ellene a nyomozás akadályozása miatt."

Your browser does not support the video tag.