Nagy drogfogás Tatabányán

Megosztás itt:

A férfi egy ismeretlen személytől 3320,8 gramm kokaint tartalmazó port szerzett be, amelyet három egyenlő részre osztva, külön-külön becsomagolva tárolt tatabányai tartózkodási helyén. A nyomozó hatóság a kábítószer mellett az ingatlanban 8 millió forintot és 22 600 eurót foglalt le - írták.

A lefoglalt anyagból vett 1000 gramm tömegű mintából a különösen jelentős mennyiség alsó határát legalább 7,5-szeresen meghaladó tiszta hatóanyag tartalmú kokain volt kimutatható. A bíróság egy hónapra elrendelte a brit állampolgár letartóztatását.

MTI