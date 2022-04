Most öld meg magad - öngyilkosságra kényszerítettek egy nyugdíjast

Megosztás itt:

Egy hátborzongató bűnügy foglalkoztatja a rendőrséget a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában. A 43 éves elkövető állítólag öngyilkossági kísérletre kényszerített két férfit.

Két évvel ezelőtt egy 69 éves iserlohni nyugdíjas egy sokkal fiatalabb férfival ismerkedett meg randi oldalon. Felfedezték a közös érdeklődési köröket, megvolt köztük a kémia is, rendszeresen tartották egymással a kapcsolatot. Minden jól alakult, egészen addig, amíg a gyanúsított március elején meg nem mutatta igazi arcát: a férfiak együtt autóztak a fiatalabb férfi hilteri lakására, ahol aztán elszabadult a pokol. A 43 éves férfi állítólag két napon keresztül zaklatta, ütötte, sértegette és megalázta a nyugdíjast, aki még a gyógyszereit sem szedhetett be. A rendőrség szerint a 69 éves férfi az állandó fizikai és pszichés stressz miatt már nem tudott racionális döntéseket hozni, mindent úgy tett, ahogy a bántalmazója mondott. A nyugdíjas ráadásul olyan végrendeletet is készített, amely a 43 éves férfinak kedvez.

A végrendelet aláírása után pedig a ravasz terv utolsó és legborzasztóbb fejezetéhez érkezett. Az elkövető a legyengült áldozatával behajtott egy erdőbe Delbrück közelében, ahol állítólag azt mondta a férfinek:

Most öld meg magad!

- a nyugdíjas ekkor megkísérelte az öngyilkosságot - de ez végül nem sikerült neki, mert egy nem várt szemtanú megmentette az életét. Egy arra sétáló ugyanis észrevette a furcsa párost az autóban, és látta, hogy az egyik súlyosan megsérült, míg a másik láthatóan nem törődött a sebesülttel.

Jól van, nincs szükségünk segítségre– mondta kérlelő hangon a kínzó a tanúnak.

A kérés ellenére azonban mégis tárcsázta a segélyhívókat. Az áldozat később a kórházban kellő ellátásban részesült, a férfit pedig a rendőrség elkapta. A Bild információi szerint nem a nyugdíjas volt a férfi első áldozata: egy 77 éves férfi 2022. február 23-án megpróbált öngyilkos lenni, miután a 43 éves férfi az öngyilkosságra ösztönözte. Az áldozatot azonban szerencsére megtalálták, és életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították.

A két férfi kínzója most egy klinikán van, mert a vizsgálatok során kiderült, súlyos pszichés zavarokban szenved - habár a bűncselekmények elkövetésekor beszámíthatónak tűnt.

