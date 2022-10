Mindössze 12 hónapot adtak az orvosok a fiatal édesanyának

Megosztás itt:

A sors kegyetlen: egy olyan kétgyermekes édesanyát akar elragadni az élők sorából, akire talán nem is fognak tisztán emlékezni a kislányai. Az asszony most mindent megtesz, hogy a lehető legtovább éljen és a legtöbb időt töltsön a picikkel. Reménykedik benne, hogy emlékezni fognak majd rá. Abban már sajnos nem, hogy láthatja őket felnőni. A texasi Mishka Amara Taft áprilisban fordult orvoshoz migrénjével, amiről hamarosan kiderült: valójában agytumor. Egy hónappal később újabb sokkoló híreket kapott: noha életében nem dohányozott, a tüdejében is találtak daganatokat, ráadásul a szakértők úgy vélik, innen indult ki a rák, és terjedt tovább az agyára. Bár tíz kör sugárkezelésen túl van, az orvosok a kezelések mellett is egy évet jósoltak neki.

– Hinni akarok benne, hogy van remény, de amikor az onkológusod azt mondja, hogy egy éved van hátra, ez nagyon nehéz. Küzdenem kell, hogy annyi időt tölthessek a lányaimmal, amennyit csak lehet. Egy további év különbséget jelenthet aközött, hogy emlékeznek-e rám vagy sem. Nem tudom elképzelni, milyen lehet gyászolni egy anyát, akiről nincsenek is emlékeid – magyarázta Amara, aki most közösségi adománygyűjtésbe kezdett, hogy elmehessen férjével, a 31 éves Jackkel, valamint gyermekeikkel, a négyéves Chloéval és a hároméves Ninával Disney Worldbe, illetve más emlékezetes helyekre.

Voltak előjelek

A 42 éves édesanya első komolyabb tünete márciusban jelentkezett, amikor egy komoly rohama volt. De mint elmesélte, más jeleket is észrevett magán. Amikor edzett, néha a bal oldala önkéntelenül kezdett el mozogni, és eleve gyengébbnek érezte a bal oldalát, főleg a bal kezét. Ráadásul utólag visszagondolva megmagyarázhatatlan hangulatingadozásai is voltak, ami alighanem ugyancsak az agytmornak tudható be – írja a Mirror.

Két hónapig nem kezelhették

Ráadásul a saját teste is Amara ellen fordult: a kemoterápia miatt ugyanis szepszis alakult ki nála, így tartaniuk kellett az intenzív kezelések közt két hónapot, ami érthetően sokat rontott a túlélési esélyein. Ráadásul ezt követően ellenállóvá vált a szervezete a kemóra, így sugárterápiára kellett váltaniuk.

– Ha a tumor mérete csökkenni fog, talán újra reagál a kemoterápiára. És ha a kemó ezúttal működik, talán kaphatok immunterápiát. De túl sok a ha. Jelenleg az orvosok az mondják, a sugárkezelés még egy utolsó évet adott nekem – magyarázta az édesanya.

