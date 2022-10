Mindennap használod, mégis beteggé tehet ez a konyhában használatos tárgy

Megosztás itt:

A háztartás takarítása rengeteg időt vesz el, de így is vannak olyan részek a lakásban, amik kitűnő melegágya lehetnek veszélyes vírusoknak, baktériumoknak. Egy szakértő most ezekre a helyekre, eszközökre hívta fel a figyelmet.

Érdemes odafigyelni az ajtókilincsekre és a villanykapcsolókra, amelyeket mi is naponta többször megérintünk, a lakásba jövő vendégekről nem is beszélve. Emellett a konnektorokat is gyakran használjuk, pedig nem is gondolunk arra, hogy ott is megtelepedhetnek a baktériumok. A szakemberek azt javasolják, hetente egyszer töröljük át ezeket fertőtlenítő ruhával.

A fogkefetartó és a kád széle is ugyanebbe a kategóriába tartozik. Míg előbbi akár a vécé lehúzásakor a levegőbe kerülő baktériumoknak is új otthont tud adni, utóbbi azért lehet kritikus, mert a meleg, nedves körülmények kiváló táptalajai a baktériumoknak. Mind a fogkefetartót, mind a kád szélét érdemes legalább hetente egyszer alaposan fertőtleníteni.

Amire tényleg nem gondolunk, hogy fertőzést kaphatunk róluk, azok a só- és borsszórók, illetve fűszertartók. A kóli- és más baktériumnak is remek helyet adnak abban a pillanatban, ahogy hozzájuk értünk. Itt is fontos figyelni a fertőtlenítős áttörlésre.

És akkor mi a helyzet a mosogatószivaccsal? Nos, egy mosogatás vagy törölgetés után rengeteg kórokozó marad a szivacson és a szivacs környékén is. Mivel egy szivacsot napokig, hetekig is használunk, különösen fontos, hogy minél kevesebb baci kerüljön róla az evőeszközökre, tárolódobozokra, máskülönben akár súlyos fertőzéseket is elkaphatunk. Sokan nem tudják, hogy a mosogatószivacsot is lehet hatékonyan tisztítani:

egy percig melegítsük fel mikrohullámú sütőben a szivacsot, majd áztassuk be kis mennyiségű vízbe, amelyhez előzőleg hozzáadtunk fél teáskanálnyi tömény fehérítőt.

Az eredményt talán mi szabad szemmel nem is látjuk, de edényeink - és így a szervezetünk - biztosan hálásak lesznek érte.

Borsonline