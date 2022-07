"Minden nap itt mentünk el a lányok mellett, ez nagyon durva"

Megosztás itt:

A Diósjenőről eltűnt és meggyilkolt lányok, Alexandra és Krisztina másodunokatestvére sokkot kapott, amikor kiderült, hogy a lányok holtteste a családi ház udvarán volt elásva.

"Megkapja Józsi a fekvőnyolcast, de meg is érdemli a kettős gyilkosságért" - véli Krisztián. "Szorongást éreztem, mintha lenne itt valaki, de nem tudtam, hogy kezeljem. A környéken ilyen még nem történt, nemhogy Diósjenőn, de Nógrád megyében sem. Ráadásul a saját udvarukban voltak eltemetve... Nap, mint nap itt jártunk el, sőt, én jártam hozzájuk is, mert rokonok.Ott jártunk el a lányok mellett, nem is sejtette az ember, hogy ott a földben van valami.Ez nagyon durva. Főleg az Attilának, hiszen ő itt élt vele 13 éven keresztül" - mesélte el az unokatestvér.

Krisztián elmondta, a rendőrség keresi a másik lány holttestét is. Úgy tudja, először az idősebb lány, Alexandra maradványait találták meg. Most 32 éves lenne Szandra.

Az eredeti Cikk és Videó IDE kattintva érhető el.

Borsonline