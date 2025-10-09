Milliós kábítószerüzlet Szolnokon – így kapták el a hálózat fejét + videó

Megosztás itt:

Július végén a nyomozók két olyan szolnoki férfit fogtak el, akik továbbértékesítés céljából szereztek be különböző típusú kábítószereket, amiket aztán Szolnok területén árusítottak. A nyomozás előrehaladtával a felderítőknek sikerült azonosítani a páros felsőbb kapcsolatát. Azt az 51 éves szolnoki férfit, akitől a kristályt szerezte be a két díler. A gyanú szerint a férfinak több alsóbb kapcsolata is volt, és általában Szolnokon értékesítette drogot, de előfordult, hogy az ország más pontjairól is érkeztek hozzá vevők, vagy ő szállított ki más vámegyékbe is kábítószert. Adataink szerint nem egyszer előfordult, hogy kilogrammnyi kristály cserélt gazdát. Egy-egy üzlettel volt, hogy kétmillió forintot is megkeresett - számolt be róla hivatalos oldalán a rendőrség.

Amikor szolnoki házában elfogták, meg sem lepődött. A nála tartott kutatás során a nyomozók nemcsak kábítószert találtak, hanem több száz doboz, adójegy nélküli cigarettát is, aminek forgalmi értéke több mint 800 ezer forint. Ezen túl lefoglaltak tőle egy légpuskát is, amit szakértői vizsgálatra küldtek meg a nyomozók.

Az ingatlanban vele volt egy 27 éves nő is, akiről kiderült, hogy hamis tanúzás miatt körözi a Szolnoki Járásbíróság. Így a férfivel együtt őt is elfogták.

A férfit előállítását követően a KR NNI nyomozói kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással gyanúsították meg, míg a pénzügyőrök költségvetési csalás miatt indítottak vele szemben büntetőeljárást. A két ügy párhuzamosan zajlik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a KR NNI-nél. A férfit a bíróság letartóztatta.

police.hu