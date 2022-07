Milliókat fizethet Opitz Barbi rosszakarója a szexvideó miatt

Megosztás itt:

Az elmúlt napokban Opitz Barbi is beállt azok közé, akik internetes zaklatás áldozatai lettek. Ez annak köszönhető, hogy a fiatal énekesnőről is kikerült egy meztelen videó, amit annak idején exének küldött el. Az X-Faktor egykori nyertese megtette a szükséges jogi lépéseket, és elindította a folyamatot, hogy a bűnös elnyerje méltó jutalmát. Az üggyel kapcsolatban lapunk Dr. Baracsi Katalint kérte fel, hogy mondja el szakmai véleményét a helyzetről.

– Ezt úgy hívják, hogy bosszúpornó – kezdte lapunknak a szakértő. – Elsősorban ez egy személyiségi jogokkal való visszaélés, továbbá ez magába foglalja annak is a lehetőségét, hogy miután valaki látta ezt a videót, az könnyedén elkezdheti zaklatni ezek alapján a képek láttán. Becsületsértési ügy is válhat belőle. A probléma az, hogy a mai világban az internet gyors, de sajnos a jog világa nem – mondta Katalin, aki az ügy lehetséges menetébe is beavatott minket.

– A kezdet az, hogy büntetőeljárásban szépen megállapítják, hogy tényleg történt-e bűncselekmény. Ez alsó hangon legalább egy másfél éves történet. Később, miután a bíróság kihirdette a videó terjesztőjének bűnösségét, utána polgári perben lesz majd Barbinak lehetősége sérelemdíjként valamifajta kompenzációt követelni, ami akár milliókat is jelenthet – tette hozzá az internetjogász, aki hozzátette, hogy reméli, el fog jutni a társadalom addig a pontig, amikor már nem lesz ilyen gyakori a meztelen videókkal való önkényes visszaélés.

A Bors felkereste az X-Faktor egykori énekesnőjét, de menedzsmentjének állítása szerint Barbi nem kíván már többet hozzátenni a történethez. Csak várja, hogy végre elüljön a por.

Borsonline