Milliárdos költségvetési csalás ügyében nyomoznak

Többmilliárdos vagyoni kárt okozott a költségvetésnek az a két bűnszervezet, amelyik 2011 óta színlelt foglalkoztatási és számlázási láncolatot működtetett. A szervezetek jellemzően őrző-védő cégekkel kötöttek munkaszerződéseket, a dolgozók utáni járulékokat azonban nem fizették meg. A NAV nyomozói egy összehangolt akció keretében fogták el a bűnszervezet irányítóit és tagjait.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ügyben nyolc embert előzetes letartóztatásba helyeztek, hét gyanúsított esetében pedig ma dönt a bíróság a lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről. Úgy tudjuk, az egyik szervezet egy nemzetközileg elismert vagyonvédelmi cég, amelynek vezetője Gyömrő volt fideszes polgármesterének testvére. Az ügyészség ezt az információt nem kommentálta.