Migránsokat szállító embercsempész Vas megyében

Orbán Viktor magyar és Janez Jansa szlovén miniszterelnök külön is tárgyalnak egymással.

Itt vannak a legfrissebb kormányzati döntések

A veszélyhelyzet január elsejéig való meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte: a kabinet ugyanakkor nem gondolkodik lezárásokban. A tárcavezető hangsúlyozta, valószínűleg nőni fognak az esetszámok, de jóval kevesebben kerülnek majd kórházba, mint korábban. Gulyás Gergely ismertette: még 400 ezer 60 év feletti nem oltotta be magát, ezért arra kérik őket, hogy ezt tegyék meg. A miniszter hozzátette: elegendő vakcina áll rendelkezésre, és a 12 év alattiaknak ajánlott Pfizer-oltásokból is rendelni fog Magyarország.