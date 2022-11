Méregdrága ékszereket lopott egy szobafestő

Megosztás itt:

Bejelentés érkezett a Kecskeméti Rendőrkapitányság ügyeletére 2022. augusztus 3-án, miszerint az egyik családi házból arany ékszerek tűntek el. A bejelentő elmondta, hogy a hálószoba szekrényéből és ékszerdobozból lopta el egy ismeretlen személy a több millió forintot érő csecsebecséket.

A lakáson betörés nyoma nem volt látható, azonban a tulajdonosok arról számoltak be, hogy festők jártak náluk az elmúlt időszakban és még egy rövid időre kulcsot is kaptak a lakáshoz. Az egyik szakember a sértett jó barátja, így róla nem feltételezték, hogy meglopná őket, de volt vele egy segéd is. Az alkalmazott ráadásul többször panaszkodott rossz anyagi helyzetéről és magára is hagyta főnöke pár órára.

A nyomozók vizsgálni kezdték a környék ékszer-értékesítéssel foglalkozó üzleteit, aminek eredményeként megtalálták az egyikben az ellopott arany karkötőt. Beszerezték az üzlet biztonsági kamerájának felvételét, ami bizonyította gyanújukat, miszerint a festő embere a tolvaj. A 36 éves kecskeméti férfit gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt. A karkötőt lefoglalták a rendőrök és visszaadták a tulajdonosának. A nyomozás során arra is fény derült, hogy a többi nagyértékű zsákmányát másik két ékszerüzletben értékesítette a férfi, amelyek rövid idő alatt be is olvasztották azokat. A kár megtérülése végett a rendőrök előterjesztést tettek az elkövető ingatlana egy részének zár alá vételére, melyet a Kecskeméti Járásbíróság elrendelt. Az ügy vizsgálatát befejezték a nyomozók az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek vádemelési javaslattal.