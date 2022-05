Mentőhelikoptert riasztottak: kizuhant a tizedikről egy 7 éves kisfiú

Megosztás itt:

A Tate Modern tizedik emeletéről, nagyjából 30,4 méter magasból zuhant le egy kisfiú. A rendőrség jelentése szerint Jonty Bravery (17) dobta le a mélybe. Mentőhelikopterrel azonnal kórházba szállították, de az orvosok úgy gondolták, hogy sose fog felépülni. Ám minden esélyére rácáfolva nemhogy életben maradt, de elindult a gyógyulás útján.

Két hónapot töltött az intenzív osztályon, mivel eltört a dereka és a végtagjai is, valamint agyvérzést kapott. Képtelen volt beszélni vagy enni a balesete után. Francia anyukája és apukája kis lovagjuknak nevezték és csak reménykedni tudtak az állapota javulásában.

Kezdetben hatalmas lépésnek számított, hogy kerekesszék segítségével képes volt kimenni a szabadba. A balesete óta puszikkal mutatja ki a szeretetét. Családja a The Sunnak elmesélte, hogyan folytatja a kisfiú a csodával határos gyógyulását, és milyen hatalmas javulást ért el.

- Sikerült neki magától feltennie a lábsínt. Csak azt kell ellenőriznünk, hogy jól van-e felhelyezve. Hosszabb ideig is képes már állni, és apránként erősödik az egyensúlyérzéke. A légzése is javul, ez a hangján is hallható – mondta elragadtatva az édesanya.

A család azt is elárulta, hogy a kisfiú bal kézzel már egy kis labdát is tud dobálni, de persze minden egyes új mozdulatának nagyon örülnek.

Amikor a nyugat-londoni Ealingből származó Braveryt letartóztatták, azt mondta a rendőrségnek: azzal a szándékkal utazott a londoni galériába, hogy valakit megsebesítsen, hogy aznap este bekerülhessen a híradóba.

A tinédzser nevetett a támadásról készült megrázó kamerafelvételeken is, és azt mondta, hogy "a világ csúcsán" érezte magát. Később azzal próbálta menteni magát, hogy hangokat hallott, amik utasították a gyilkosságra. Jonty Braveryt 2020-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

