Mentő karambolozott a Flórián téren

Közleményükben azt írták: a mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították kórházba.

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset miatt a Szentendre felé tartó forgalmat a Vörösvári útra terelik, torlódásra kell számítani.

Fotó: Felborult mentőautó, miután személygépkocsival ütközött a Flórián téri felüljáró alatt 2025. augusztus 22-én. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. MTI/Mihádák Zoltán