Menekülni próbált, de végül árokba hajtott

Megosztás itt:

A járőrök 2022. október 4-én 0 óra 3 perckor Nemesszalók külterületén a 8411-es számú úton ellenőrzés alá akartak vonni egy személyautót, amelynek vezetője a rendőri jelzést észlelve gyorsítani kezdett. A rendőrök követni kezdték a járművet, de annak sofőrje egyre nagyobb sebességgel haladt, Nemesszalókot elhagyva, a 834-es úton Pápa irányába hajtott. Végül a Mezőlak felé vezető útkereszteződésben a sofőr elvesztette uralmát az autója felett és azzal a vízelvezető árokba csapódott. Az egyenruhások odafutottak a gépkocsihoz, majd miután meggyőződtek arról, hogy abban senki nem sérült meg, intézkedés alá vonták az autóban utazókat. Megállapították, hogy az Opel gyártmányú járművet egy 27 éves pápai férfi vezette, aki nem rendelkezik vezetői engedéllyel, illetve korábban a vezetéstől is eltiltották. A rendőri intézkedéskor kiderült az is, hogy a szóban forgó személyautót és annak csomagterében megtalált – egy másik gépkocsihoz tartozó – rendszámot, valamint a jobb hátsó ülésen utazó 23 éves rábaszentandrási férfit is körözik. A járőrök a további intézkedések megtétele miatt a járműben utazókat előállították a Pápai Rendőrkapitányságra, majd a 27 éves sofőr ellen büntetőeljárást kezdeményeztek járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetésének gyanúja miatt, valamint szabálysértési feljelentést tettek a közlekedési szabályszegésekért.

Police.hu