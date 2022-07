Mellbevágó: belefulladt egy 16 éves fiú egy bányatóba

Megosztás itt:

Egy 16 éves fiú egy elhagyott kőbányában történt balesetben vesztette életét. A fiatal bemerészkedett a mély vízbe, de nem sokkal később bajba került.

A helyszínre pillanatokon belül hatalmas erővel vonultak ki a mentősök. A tűzoltók is három kocsival jelentek meg, egy csónakot és egy dróncsapatot is bevetettek a keresésbe. Hamar meg is találták a vízben sodródó fiút, akit kiemeltek a vízből, de nem sokkal később tragikus módon halottnak nyilvánították.

A rendőrök értesítették a tragédiáról a legközelebbi hozzátartozóit, és részvétüket nyilvánították.

- Tragikus módon az áldozat a helyszínen meghalt. Gondolataink a szeretteivel vannak – közölték a rendőrök.

Ez már a harmadik tragédia volt, ami a kőbánya melletti bányatóban történt. 2015-ben a 13 éves Miracle Godson meghalt a kőbánya mély vizében, aki egy ígéretes fiatal wigani rögbijátékos volt. 1999-ben pedig a 17 éves Craig Croston fulladt meg a helyszínen.

Borsonline