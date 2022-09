Megverték osztálytársai a vonat elé ugró 11 éves Hannát

Megosztás itt:

Hannát kiskorától kezdve a nagyszülei nevelik. Ugyan tartja a kapcsolatot az édesanyjával, de a fejlődését szorosan csak József és Zsuzsanna befolyásolta. Ők a tanúi a mindennapjainak, velük osztja meg minden örömét és bánatát. A nagyapának van elképzelése, hogy a 11 éves gyermek miért léphetett a házuktól alig 300 méternyire a vonat elé a nyílt pályán.

– A gyerekek sajnos cikizik egymást, mert egyszerűen ilyenek. Szomorú, de ez a helyzet.

Hannát is csúfolták az iskolában

– mondta a Borsnak József, mire egy velük élő rokon megjegyezte:

ugyan nem volt különösebb probléma a lány megjelenésével, főleg a külseje miatt érték gonosz kritikák.

Emellett amiatt is bántották, hogy kifejezetten jó tanuló volt. Többször is sírva jött haza, és olyan is előfordult, hogy összeverekedett egy osztálytársával

– jelentette ki a családtag.

A nagypapa állítja: bement az iskolába, hogy a problémát jelezze, de ennek nem lett megnyugtató eredménye.

– A gázolás után is csak annyit mondtak, hogy nem iskolaidőben történt, ezért nincs hozzá közük. Felháborító – mérgelődött József. Természetesen minderről megkérdeztük a tagintézmény vezetőjét is, de az igazgató nem kívánt nyilatkozni.

Hannának több testvére van, akik különböző helyeken nevelkednek.

– A családi helyzetünk bonyolult, de Hanna velünk mindig is boldog volt. Az erőnkön felül is mindent megadunk neki. Nemcsak saját szobája van, hanem külön számítógépet és tévét is vettünk ki. Igyekszünk szép ruhákban járatni. Vasárnap is csak azért mentem el itthonról néhány órára, hogy némi pénzt keressek. Markológépeket kezelek, dolgozom a hivatalban, maszekolok. Mindent megteszek, hogy a szeretteimnek jó életük legyen – mesélte József, és hozzátette: amikor hazafelé tartott, meglátta a mentőhelikoptert, és afelől érdeklődött, mi történt, megtudta, az unokáját életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Hanna állapota válságos. A lába szilánkosra tört, és a koponyája is erősen roncsolódott. A család bízik a felépülésében, de tegnap lapzártánkig még mélyaltatásban tartották.

– Várom, hogy felébredjen, megkérdezhessem tőle, hogy mi történt pontosan. Most a feleségem bent van vele a kórházban Nyíregyházán. Számos vizsgálat és műtét vár még rá – tette hozzá a nagypapa.

A helyieket is sokkolta Hanna tragédiája. A gyermeket a legtöbben egy mosolygós, mindig kedves és udvarias lányként írják le.

– Az egyik unokám a kislány osztálytársa. Sokat játszottak együtt a nyáron. Egy rossz szót nem lehet mondani Hannára, a nagyszülei is szeretetben nevelik. Azt tudom, hogy szó volt róla, az édesanyjához magához venné, de a gyerek nem akart elköltözni a falunkból. Ez is nagyon nyomasztotta, hiszen ő itt érzi otthon magát – monda a közeli ismerős.

– Hanna elhelyezésének kérdése megoldódott. Még nagyon régen én hoztam el az ideiglenes nevelőszülőktől. Most sem kell attól tartania, hogy elveszik tőlünk, erről papírunk is van – reagált a felvetésre a nagyapa.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

Borsonline