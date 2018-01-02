2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Megvan a cserbenhagyó sofőr

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2018. január 2., kedd 08:53, frissítve: kedd 08:57

Elfogták a rendőrök azt a sofőrt, aki tegnap a fővárosi Normafánál történt baleset után segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.
Cserbenhagyásos baleset történt a fővárosban

Magyar NemzetCserbenhagyásos baleset történt a fővárosban

Két autó ütközött össze frontálisan, hárman súlyosan, valamint egy ötéves gyermek könnyebben sérült meg. A 21 éves, budapesti férfi ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt indítottak eljárást.

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