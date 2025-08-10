Megugrott a rolleres gyerekbalesetek száma idén nyáron

Megosztás itt:

„Júliusban 28 gyermek került be csak a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt” – írta közösségi oldalán a Heim Pál Gyermekkórház. Az intézmény arra is kitért, sajnos több volt ezek közül műtéti ellátást igénylő sérülés.

A balesetek száma idén nyáron megugrott, több gyermek agyrázkódást, kéz- és alkarcsonttöréseket, hasfali zúzódásokat és kiterjedt horzsolásokat szenvedett el.

„Ez nem statisztika. Valódi gyerekek, valódi fájdalommal. Elkerülhető lett volna bukósisakkal, felelősségteljes használattal és a szabályok betartásával” – írta a gyermekkórház. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy a gyermeknek olyan bukósisakot válasszunk, amelyiken szabványjelölést tüntetnek fel és pontosan illeszkedik a fejre.

A modern sisakok hátul állítókerékkel illeszthetők a fejformához. A sisak sérülésmentes legyen, ha leesett, ütést kapott, vagy már öt évesnél idősebb, ki kell cserélni. A sisakban található habanyag idővel öregszik, repedezik, és már nem véd rendesen. A jó sisak jól szellőzik, különösen nyáron.

Ennek tükrében elég érdekes a Magyar Kerékpáros Klub elnökének, Kürti Gábornak véleménye, miszerint 6-8 éves korig kellene kötelezni a gyermekeket sisakhasználatra, míg az új KRESZ 14 éves korhatárt írna elő. Mindezt azzal indokolja, hogy a sisakhasználat kötelezővé tétele tragédiát okozna, mert kevesebben használnák a kerékpárt közlekedési eszközként és jóval megdrágulna emiatt.

Fotó: Shutterstock