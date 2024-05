Megtalálták a verőcei tragédia egy újabb áldozatát

A Budapest Környéki Törvényszék weboldaláról megtudhatjuk, hogy a kishajó vezetője és utasai is ittasak voltak, és a vízi közlekedés más szabályait is megszegték. A kapitány a kijelölt vízi út helyett nagy ebességgel szlalomozott a két part között a folyó teljes szélességében. A szállodahajó előtt hirtelen irányt váltott és nem tudta elkerülni az ütközést. A kishajó vezetőjének nem hivatásos hajóvezetői engedélye volt, csak sportcélú, ráadásul a motorcsónak túl volt terhelve, 7 helyett nyolcan ültek benne.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Radar – Így készülnek sportolóink a párizsi olimpiára + videó Folyatjuk IRÁNY PÁRIZS! című rovatunkat, amelyben a párizsi olimpiára készülő magyar sportolókat igyekszünk bemutatni. Pici sérüléssel bajlódik, de ez sem zavarja abban, hogy Párizsból is aranyéremmel jöjjön haza. Szilágyi Áronnal a korábbi és leendő sikerekről is beszélgetett Rizmayer Mihály. Putyin megszólalt Volodimir Zelenszkijről Megszűnt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitása, a kérdés az, hogy kivel kell tárgyalásokat folytatni Ukrajnában - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő pénteken Minszkben, ahol fehérorosz hivatali kollégájával, Aljakszandr Lukasenkával egy és háromnegyed órás tárgyalást folytatott a közös orosz-fehérorosz kormányülés előtt.