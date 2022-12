Megszólalt Opitz Barbi a pénteki attak után: Minden oké, csak egy vita volt, puszi!

Megosztás itt:

Az előzményekhez tartozik, hogy péntek kora délután járta be a magyar sajtót, hogy eltűnt Opitz Barbara. Az énekesnőt nem érték utol családtagjai, nagyon aggódnak érte, hiszen korábban halálos fenyegetéseket kapott.

Az énekesnő édesanyja és testvére azt nyilatkozta a lapoknak, attól tartanak, hogy volt párja tartja fogva a lányt. Barbara ugyanis állítólag szakított Serleg Alberttel, aki ezért életveszélyesen megfenyegette.

Egy, az eltűnt személyek kérésére létrehozott civil kereső Facebook-csoportban az alábbi bejegyzést tette Opitz Barbara testvére: “Ha valaki látta Opitz Barbit, a testvéremet azonnal értesítsetek! Tegnap óta nem lehet elérni, elindult vonattal Kókára a barátjához, Serleg Alberthez, aki életveszélyesen, gyilkossággal fenyegette! Kérem, ha bárki bármit tud azonnal hívjon 06309982669 vagy írjon!”

Az énekesnő testvére végül péntek este közölte, hogy megtalálták Barbarát, de az ügy egyre rejtélyesebb.

Budapesti Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban közölte: 2022. december 23-án 12 óra 42 perckor érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy nőt a lakásán a barátja megfenyegetett, és arra kényszerítette, hogy vidékre menjen vele. A rendőrök a bejelentéssel érintett lakcímre kimentek, ahol a nő nyitott ajtót. Az intézkedés közben a bejelentésben említett férfi is megjelent. Tekintettel arra, hogy a férfi korábbi viselkedésével kapcsolatban felvetődött a garázdaság gyanúja, így a férfit előállították a VII. Kerületi Rendőrkapitányságra. Elszámoltatása folyamatban van. A bejelentésben említett nőt a rendőrök tanúként hallgatják ki. Az esettel összefüggésben személyi sérülés nem történt.

Ezután nem sokkal jelentkezett be az énekesnő Instagram oldalán, hogy most már minden rendben van, csak volt egy vita, semmi baj. És ezután köszönte meg a sok aggódást is.

Fotó: INSTAGRAM/OPITZ BARBI