Megszólalt az újfehértói tragédiában meghalt nő gyermeke

Egy fiatal nő csütörtök este hívta a rendőröket, miután édesanyját eszméletlen állapotban találta otthon, korábban pedig látta, hogy édesapja sebesen távozik a háztól.

A kiérkező mentők már nem tudtak segíteni a 48 éves asszonyon, ugyanis kiderült, hogy a férje több késszúrással végzett vele.

T. László ezután valóságos hajtóvadászatot indított a rendőrség, a férfit pár óra múlva el is kapták az Újfehértóról Hajdúböszörménybe vezető út mellett - írta a Police. A férfit ezután letartóztatták, az 51 éves László pedig mindent beismert, és azt is elmondta, hogy válófélben voltak a feleségével.

A Szon-nak egy utcabeli férfi elárulta: jól ismerték a Trombitás utcában már húsz éve élő párt, és nem ez volt az első konfliktus a közöttük, már korábban is összevesztek annyira, hogy még a rendőrség is kiment hozzájuk. Hozzátették, úgy tudják, hogy a Debrecenben dolgozó asszony és férje négy gyermeket neveltek, közülük is a legkisebb ment aznap anyjához, ő találta meg a vérbe fagyott holttestet.

Azt is elárulták, hogy a házaspár már jó ideje beadta a válókeresetet, azonban egyikük sem akarta elhagyni a takaros kis házat, így egy fedél alá kényszerültek.

A lapnak sikerült beszélnie az áldozat egyik lányával, aki elmondta, hogy nem tudják, mi fajulhatott addig, hogy apjuk ilyen szörnyűségre vetemedjen, azt azonban ő is elismerte, hogy bizony nem először volt konfliktus a szülei között.

Ilyenkor kijöttek a rendőrök, aztán gyorsan elcsitult a veszekedés. Az biztos, hogy egyikünk sem marad a házban, a lakhatásunk biztosított, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő...– mondta a lapnak a meggyilkolt újfehértói asszony gyereke.

