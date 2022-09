Megszólalt az erdőkertesi páros öngyilkosság női áldozatának édesanyja

Megosztás itt:

Zsuzsanna élete tele van tragédiákkal. Éppen áldott állapotban volt, amikor a férje késsel rontott rá, hogy kivágja hasából a babát. Ez nem sikerült neki, az asszonynak viszont csak komoly nehézségek árán sikerült megszabadulnia a zsarnoktól. Idén nyáron az öt gyermeke közül az egyiket el kellett temetnie. Az augusztus 20-án bekövetkezett borzalom óta keresi a magyarázatot arra, hogy a lányát vajon mivel vette rá Dániel, hogy vele együtt öngyilkosságot kövessen el. Mint arról a Bors is beszámolt, a fiatalok a férfi anyjától kapott autóval leparkoltak az erdőkertesi erdő szélén, majd egy medencecsővel a jármű utasterébe vezették a kipufogógázt. Amire egy járókelő rájuk lelt, már nem lehetett rajtuk segíteni.

A lányom nem akart meghalni, ezt biztosan tudom. Dani mondogatta neki, hogy együtt kellene távozniuk a földi létből.

Kata ezt el is mesélte nekünk, és hozzátette, hogy a fiú inkább haljon meg egyedül. Borzalmas volt a kapcsolatuk, én fel is ajánlottam Katának, hogy segítek Danit kidobni. Azt mondta, megoldja – mondta a Borsnak a gyászoló édesanya, aki egy megrázó esetet is felelevenített.

Vőlegénye hasba akarta szúrni magát

– Katát nemrég be kellett szállítani a váci kórházba, mert kis híján elvérzett, amikor Dani hasba akarta szúrni magát. Dulakodtak, a gyerekem ki akarta venni a kés a vőlegénye kezéből, de végül ő sérült meg a csuklóján. Szabályosan fel volt vágva az ere – magyarázta Zsuzsanna, és hozzátette: olyan is előfordult, hogy a feldúlt férfit a rendőrség segítségével kellett Kata otthonából kitessékelni.

A fiatalok gyermekkoruk óta ismerték egymást.

Zsuzsanna számára érthetetlen módon Kata igent mondott, amikor Dani megkérte a kezét. A nyáron lett volna az esküvőjük, de az elmaradt, mert a férfit bevitték a rendőrök elzárásra egy régebbi szabálysértési ügy miatt.

– Állandóan veszekedtek. Volt, hogy Kata szomszédaitól éjnek idején kaptuk a hírt, hogy megint balhé van. Az egyik fiam odament, és azt látta, hogy a kertkapu zsanérja és a bejárati ajtó is leszakadt, a házban pedig mindent szanaszét dobáltak.

A lányom többször is le akarta mondani az esküvőt, mire Dani kijelentette: ha öngyilkos lesz, Kata felel majd a haláláért.

Az én gyermekem anya akart lenni, ezt sokszor mondogatta nekem, de a tervei mesélésekor Dánielt meg sem említette – fakadt ki Zsuzsanna.

– A lányom nem az a fajta volt, aki önként beül valaki mellé az autóba meghalni. A boncolási jegyzőkönyv még nem készült el, de remélem, hogy abból kiderül, hogy mi történhetett pontosan. Az tény, hogy napokkal a nemzeti ünnep előtt Kata az egyik barátnőjénél aludt. Vikinek elmesélte, hogy Dani a veséjénél és a lábán is összerugdosta – szögezte le az édesanya.

A fiatalokat végül külön helyezték örök nyugalomba. Katát a református temetőben, Danit pedig Zsuzsanna információi szerint szétszórták egy homokbányában.

Természetesen a történtekről a Bors megkérdezte Dániel édesanyját és az egyik testvérét is, de határozottan elzárkóztak a nyilatkozástól.

Van segítség!

Ha Önnek, vagy valakinek a környezetében segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

