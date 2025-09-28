Keresés

Kék hírek

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

2025. szeptember 28., vasárnap 17:27 | Borsonline
Pilis haláleset rendőrség Kaszás Nikolett

Megtalálták a három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét.

  • Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Élőláncos kutatók vizsgálták át az erdőt ott, ahol Niki túrázhatott, míg végül egy kutyás kereső meg nem találta a lányt. A rendőrség órákra lezárta a helyszínt. Azonnal azonosítani tudták az utolsó ismert ruházata alapján. Most pedig meg is szólaltak az ügyben

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, innentől közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni

- közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

