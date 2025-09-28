Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Megosztás itt:

Élőláncos kutatók vizsgálták át az erdőt ott, ahol Niki túrázhatott, míg végül egy kutyás kereső meg nem találta a lányt. A rendőrség órákra lezárta a helyszínt. Azonnal azonosítani tudták az utolsó ismert ruházata alapján. Most pedig meg is szólaltak az ügyben:

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, innentől közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni

- közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Bors