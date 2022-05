Megrázó részletek a színész tragédiájáról: Otthon, felesége kezét fogva halt meg

Megosztás itt:

74 éves korában meghalt Dennis Waterman színész, jelentette be a családja. A legenda – aki a Minder, a The Sweeney és a New Tricks című tévésorozatokban szerepelt – spanyolországi otthonában hunyt el.

Mély fájdalommal közöljük, hogy Dennis békésen hunyt el spanyolországi otthonában– idézi a DailyStar a család közleményét.

Hozzátették, felesége, Pam ott volt a színész mellett és fogta a kezét, amikor vasárnap örökre elaludt.

A hölgy a színész negyedik felesége volt, 2011-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Dennis Waterman két korábbi házasságaiból született gyermekét hagyta hátra.

Borsonline