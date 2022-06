Megrázó részletek a kórházból: ez vár most a budapesti házomlásban megsérült táncosra

Megosztás itt:

Gépekre kötve fekszik a kórházi betegágyán az a Nikolett, aki a Jókai utcában a párja jelenlétében súlyos balesetet szenvedett. Benjaminnal együtt dolgozik az Operettszínház tánckarában, és éppen a munkahelyükre siettek a budapesti Jókai utcán keresztül, amikor meglátták, hogy egy lakóház homlokzati elemei, illetve az erkélyek kőkorlátjai a dominóelvet követő módon zuhanni kezdenek. Pillanatokkal később a férfi hatalmas robajt hallott, és percekig hiába kereste a barátnőjét. Szólítgatta, de válasz nem érkezett. A nagy porfelhőtől egy ideig semmit sem látott, aztán a törmelékek között megpillantotta Nikit. Tudta, hogy ha súlyos sérülthöz szakszerűtlenül ér valaki, azzal csak még nagyobb bajt okoz, azonnal a segélyhívószámot tárcsázta, és élete addigi legpokolibb perceit átélve megvárta a mentők érkezését. Nikolettet kórházba szállították.

Küzdenek az orvosok a táncosért

A Bors megbízható forrásból megtudta: Niki súlyos koponyasérülést szenvedett, és erősen károsodott a gerince is. Az orvosok szinte minden fontosabb lépés előtt konzíliumot tartanak, hogy minél jobb esélyekkel kezeljék a táncművészt.

Az orvosi csapat döntése értelmében először Niki koponyáján végezték el a szükséges beavatkozásokat, a gerincműtétre csak előbbi eredményessége esetén kerülhet sor. Jelenleg sajnos élet és halál között lebeg, de reménykedünk a mielőbbi felépülésében– fogalmazott a pár névtelenséget kérő jó barátja.

Az Operettszínház művészbejárójánál tegnap díszletmunkásokkal találkoztunk. Mindannyian ismerik a kedves, mindig mosolygós lányt. Szűkszavúan beszéltek is érzéseikről.

Mindannyiunkat megráztak a történtek. A tánckar tagjaival most nem tudnak beszélni, mert éppen próbálnak– mondták.

Imádkoznak Nikolettért

Apáti Bence, az operettszínház balettigazgatója a Karc FM Paláver című műsorában tegnap délután megszólalt Nikivel kapcsolatban.

– Egy táncosunk nagyon súlyosan megsérült, jelenleg is intenzív osztályon ápolják. Kérek mindenkit, hogy mondjon el egy imát a balerinánkért. Számos főszerepben láthatták, többek között a Diótörőben – fogalmazott.

A táncművész teátruma most mindenkit arra kér, csatlakozzon egy nemes kezdeményezésükhöz. „A Budapesti Operettszínház Kiss-B. Atilla főigazgató kérésére délután imaláncot indít a Mária Rádióban, amelynek során minden nap a hallgatókkal együtt egy emberként imádkozunk kollégánk, fiatal táncművészünk gyógyulásáért. Kérjük, és köszönjük szépen kedves nézőink csatlakozását az imalánchoz!”

Legkorábban pénteken költözhetnek vissza a lakók

A Bors tegnap a Jókai utcai épületnél találkozott annak néhány lakójával. Elmondták, hogy a legjobb esetben pénteken költözhetnek vissza, addig meg sem közelíthetik az otthonukat. Az utcarészt a rendőrség kordonnal zárta le. A négyszintes lakóházban néhány hete tűz ütött ki, akkor a tűzoltók megfékezték a lángokat, és nem sokkal később mindenki hazamehetett. Az újabb szerencsétlenség előzménye, hogy éppen egy ötödik emeletet építettek a patinás épületre. A Bors elérte a kivitelező cég, a Pillér-Lakás Kft. ügyvezetőjét.

– Jelenleg vizsgálatok zajlanak a baleset körülményeit illetően. Nem érezzük magunkat felelősnek, mert mindent az előírásoknak megfelelően végeztünk. Természetesen értesültünk a fiatal művésznő sérüléséről is, minden segítséget megadunk neki. A cégünk rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással, ami nemcsak az épületkárokra, illetve a lakóház előtt álló, a szerencsétlenségben összetört autókra terjed ki, hanem a balerina gyógykezelésére is. Elmondhatatlanul nagy szerencse, hogy a balesetnek egyelőre nincs halálos áldozata – mondta a cégvezető, aki kérte, ne írjuk le a nevét.

Évekig tarthat a kártalanítás A budapesti Jókai utcai házomlás következtében ötven méteres szakaszon több tonnányi törmelék öt parkoló autót károsított meg. Pataky Csaba közlekedési és biztosítási szakjogász szerint hónapokig, de akár évekig is elhúzódhat a kártalanítás. – Azok a legszerencsésebbek, akik CASCO biztosítással rendelkeznek, ugyanis mindenféle gépkocsiban tett kárt kifizetnek. Miután kiderül ki hibázott, akkor az adott biztosító mentesíti a megkárosodott gépjármű tulajdonosát a CASCO hátránya alól, tehát ők utólag visszakapják az önrészüket – fogalmazott a Borsnak a szakember, aki hozzátette: bárhogy is történt az eset, a károsultak polgári peres úton tudják érvényesíteni a kártérítést. – Maga a pereskedés hónapokig, sőt évekig is elhúzódhat – zárta Pataky Csaba.

