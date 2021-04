Megöltek egy nőt Budapesten

Hatszázezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra, ami minden korábbinál nagyobb vakcinaszállítmány a „szélrózsa minden irányát beleszámítva” - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 2796 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 767 190-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 212 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 420 főre emelkedett. Már 3 millió 576 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 552 ezren már a második adagot is megkapták. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerint hosszú idő után először érezni azt, hogy az orvosok és nővérek megkönnyebbültek és rendkívül bizakodók a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A védettségi igazolvány ellen hergel a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Szilágyi György közösségi oldalán támadta a kormány által adott engedményeket.A politikus koncentrációs táborral rémisztgeti azokat, akiknek még nincs védettségi igazolványuk. A Jobbik országgyűlési képviselője azonban arra nem tér ki, hogy az Európai Bizottság még nem foglalt állást a vakcina útlevélhez kapcsolódó előnyökről, a tagállamok pedig önállóan dönthetnek a kérdésben. Az, hogy fokozatosan, akár a védettségi igazolványhoz kötött lehetőségekkel újraindítjuk az országot, elsősorban nem azoknak az érdeke, akik igénybe vehetik, hanem akik nyújtják a szolgáltatásokat - hangsúlyozta Völner Pál a közösségi oldalán. Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette: senki se irigyelje tőlük ezt, nehéz év van mögöttük, és csak dolgozni szeretnének. Ha nem lenne védettségi igazolvány, nagyon hosszú időnek kellene még eltelnie ahhoz, hogy ez megtörténjen. A vendéglátóhelyek teraszainak és kerthelyiségeinek újranyitása nem jelenti azt, hogy az eddig hatályos védelmi intézkedések nem érvényesek - hívta fel a figyelmet az ORFK szóvivője. Gál Kristóf elmondta: a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy továbbra is viseljen maszkot, tartsa be a távolságtartásra, és a megváltozott, 11 óráig tartó kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat. Idén 25 milliárd forintot fordít a kormány a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program folytatására - mondta a pénzügyminiszter Gyermelyen, a tésztagyár új malmának alapkő-letételén. Varga Mihály hangsúlyozta: a kabinet célja, hogy a válság alatt ne visszafogja, hanem ösztönözze a fejlesztéseket. A termelői piacok támogatásával a kormány továbbra is a helyi termelőket szeretné támogatni és a koronavírus által okozott gazdasági károkat enyhíteni - mondta Nagy István agrárminiszter. A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta kezdeni, most is így lesz - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A világon 145 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 83,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Európai Gyógyszerügynökség: Az eddigi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a rendkívül ritkán előforduló vérrögképződés esetek ellenére az AstraZeneca oltóanyagának előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Kinyithattak a vendéglátóhelyek Szlovéniában, de egyelőre csak a kerthelyiségek működhetnek 7 és 19 óra között. Lényegesen lelassult a héten a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, az elmúlt 24 órában kevesebb mint 2600 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ami szeptember óta a legalacsonyabb szám. Ausztriában május 19-én kinyitnak a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A belga kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozó intézkedések fokozatos feloldását jelentette be, azzal indokolva a döntést, hogy az oltások a vártnál jobban haladnak az országban. Szardínia lezárt térség marad, miközben Olaszország nagy részén enyhülnek a járványkorlátozások, a lakosság átoltottsága elérte a húsz százalékot. Oroszországban már 11,1 millió ember kapott védőoltást a koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen, és 6,8 milliónak adták be a vakcina mindkét komponensét - közölte Tatyjana Golikova orosz miniszterelnök-helyettes. Meghaladta a 45 milliót a koronavírus ellen beadott első és második oltási dózisok együttes száma Nagy-Britanniában. Folytathatják az oltást a Johnson and Johnson vakcinájával az Egyesült Államokban. A vizsgálatokból kiderült, hogy a Janssen vakcina ismert és lehetséges előnyei meghaladják az ismert és lehetséges kockázatokat a 18 éves vagy idősebb embereknél. Ismeretlen fegyveresek öt embert, köztük rendőröket lőttek agyon Kabulban, a főváros két különböző pontján, Afganisztán délkeleti részében pedig út menti pokolgép ölt meg legalább négy civilt. Újabb, két és fél évre szóló, nem pénzügyi, hanem tanácsadásra vonatkozó együttműködésről állapodott meg a Nemzetközi Valutaalap és Szerbia. Lengyelország 2040-re a jelenlegi 70 százalékról 11 százalékra csökkenti a szénalapú áramtermelés arányát - jelentette be Andrzej Duda lengyel elnök. Az Afrika és Európa közötti embercsempészetet működtető bűnszervezetek megállításáról egyeztetett Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter Líbia új külügyminiszterével, Najla Mangussal Rómában. Halálos késszúrás érte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját. A támadót meglőtték és őrizetbe vették, de később belehalt sebeibe. A BFM hírtelevízió szerint a támadó tunéziai állampolgár volt. Megtalálták a tengerben a Bali partjainál elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró darabjait - jelentették be az indonéziai hadsereg. Korrupt hatósági állatorvosokat leplezett le megbízhatósági vizsgálatokkal a Nemzeti Védelmi Szolgála - az állatorvosok vizsgálat nélkül engedélyezték a kisállatok kereskedelmi célú külföldre szállítását. Holtan találtak egy nőt Salgótarján külterületén, egy családi házban - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Hetvenhat éves korában elhunyt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója. A család tájékoztatása szerint a futólegenda hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. Sastin Marianna ezüstérmes lett a női 62 kilogrammos kategóriában a varsói birkózó Európa-bajnokságon. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor első vigaszági mérkőzésén veszített, így kiesett a Varsóban zajló birkózó Európa-bajnokságon. Dina Márton másodikként zárt a hegyi pontversenyben az országúti kerékpárosok alpesi körversenyén. Bácskay Csenge a hatodik, Péter Sára a nyolcadik helyen végzett az ugrás döntőjében a bázeli torna Európa-bajnokságon.