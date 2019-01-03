2019. január 3.,
csütörtök, Genovéva, Benjámin napja

Megölte a bátyját, aztán öngyilkos lett

MTI

2019. január 3., csütörtök 18:23

Holtan találtak egy testvérpárt egy kisgyőri családi házban, a gyanú szerint egy konfliktus miatt a fiatalabb fivér halálosan bántalmazta a testvérét, majd öngyilkos lett – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense csütörtökön.

Dobi Tamás azt mondta, a rendőrök lakossági bejelentést követően szerda este mentek a házhoz, mert a bejelentő elmondása szerint egy ideje nem látta az ott lakó testvérpárt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja az ügy körülményeit, tette hozzá.

 

 

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