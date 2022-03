Megmutatták Budapest legmagasabb rendőreit: ők azok

Megosztás itt:

A válasz pedig az, hogy mindig másra, de az óraátállítás idején azok az egységek, ahol ilyen nyakigláb rendőrök vannak, egy szokatlan bevetésben vehetnek részt: átállítják a falon nagy magasságban levő mechanikus órákat

Budapesten három rendőr is van, akikre akár két méteres magasságokban is számíthatnak az egységeik - mutatja be társait a BRFK közösségi oldalán.

"A legmagasabb budapesti rendőr 206 centiméteres magassággal Takács Bálint r. százados, a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály alosztályvezetője, sorban utána 205 centivel követi őt Solymosi Tamás r. hadnagy, a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának előadója, majd 200 centivel Ludescher Levente r. törzszászlós, a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozója. "

Mellettük áll Takács Barbara r. őrmester, a XII. kerületi Rendőrkapitányság járőre, aki átlagos, 164 centiméteres magasságával segít abban, hogy a fotók visszaadják a fiúk magasságát. Igy már nagyon nevetősre sikerült ez az óraátállítás projekt - írja közösségi oldalán a BRFK.

Hír TV