Meglopta leendő munkaadóját egy szegedi nő

Az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata Magyarországon a koronavírusnak, és a beoltottak száma ma eléri az 5,5 milliót ezzel a élet újraindításának új szakaszába lépünk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormány októbertől kiviteli korlátozást rendelt el építőipari termékekre - jelentette be a miniszterelnök. 37 új fertőzöttet igazoltak, az elmúlt 24 órában nem volt újabb halálos áldozata a koronavírusnak. A beoltottak száma 5 millió 495 ezer, közülük 4 millió 973 ezren már a második adagot is megkapták. Az AstraZeneca a héten csaknem 600 ezer adag koronavírus elleni védőoltást szállított Magyarországra, ezzel a február 5-e óta a cég által juttatott vakcinák mennyisége megközelíti a 2,3 milliót. A gyors oltási programnak köszönhetően Magyarországon sikerült letörni a világjárvány harmadik hullámát, így fel tudtuk oldani a szigorú korlátozó intézkedéseket és újra tudtuk nyitni az országot - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: most a gazdaság újraindítása következik, amely a leggyorsabb lesz Európában. Bevállalható kockázat az, hogy a maszkot elhagytuk - mondta Rusvai Miklós virológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az egészségügyben dolgozók jobb életkörülményeik elérésének érdekében hármas stratégiai megállapodást kötött Kásler Miklós és két egészségügyi szakszervezet. Szeptember közepén első vidéki helyszínként Pécsett szerveznek Pride fesztivált. Az önkormányzat kormány-párti frakciói közös közleményükben azt írták: a pécsiek nyugalmat akarnak, és nem kérnek a provokációból. A baloldallal ellentétben „a mi célunk nem a háborúzás, hanem az építkezés” - mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. A baloldalon megszűnt mindenféle morális fék - mondta a Hír TV-nek a Fidesz frakció-vezetője, a jobbikos Bíró László előválasztási indulásával kapcsolatban. Kocsis Máté szerint a szélsőséges antiszemita kijelentéseket tevő Bíró Lászlónak a magyar politikában vállalhatatlannak kellene lennie. A Nyugat-európai országok szemében érinthetetlen az LMBTQ témakör - mondta az Informátornak Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője. A gyermekek bántalmazása az emberi viselkedés legalja - mondta Mudriczki József, a Heves megyei Parád polgármestere Magyarország élőben című műsorunkban. Aki nem akar negyven százalék adót fizetni, aki nem akarja, hogy elvegyék a kedvezményét, annak egyértelmű lesz a helyzet a 2022-es választás alkalmával - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Magyarország elutasít minden olyan kezdeményezést, amely adóemeléssel és a versenyképesség romlásával járna, ezért nem támogatta a globális minimumadó bevezetését - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Az elmúlt hetekben jelentősen javítottak a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzéseiken az elemző szervezetek - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Már több mint 42 ezren igényelték az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását - mondta Schanda Tamás államtitkár. Áremelkedés indult meg az építőanyag-iparban, ezért az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a hazai gyártók exportját regisztrációhoz vagy engedélyhez kötné - mondta Koji László, az ÉVOSZ elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Új mérföldkőhöz ér az egyetemi modellváltás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok bejegyzésével - közölte a Miniszterelnökség. Szlovákia mára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere lett Magyarországnak, a válság ellenére is 10 milliárd euró közelében maradt a két ország kereskedelmi forgalma - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az EU tagországainak tíz pártja, köztük a Fidesz és a lengyel Jog és Igazságosság vezetői fővárosaikban egy időben Európa jövőjéről írtak alá közös nyilatkozatot, amelyben kiállnak az EU eszméje mellett, de elutasítják az európai szuperállamot. Matteo Salvini, az olasz Liga párt vezetője szerint az Európai Unióval szembeni kritikus fellépés nem jelent nácizmust, hanem a szabadság kifejezése. A jelenleg érvényes jogszabályok nem eléggé szigorúak, ami lehetővé teszi a legvisszataszítóbb bűncselekmények, a gyerekekkel szembeni visszaélések számának növekedését - jelentette ki Ales Hojs szlovén belügyminiszter. 182,5 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Szerbiában tíz hónap óta először nem volt halálos áldozata a koronavírus-járványnak. Újra emelkedik az új igazolt koronavírus-fertőzöttek napi száma Csehországban, míg a kórházban kezelteké tovább csökken. A dél-koreai miniszterelnök televíziós beszédében azt mondta: válságos ponthoz érkezett az ország járványkezelése, határozottabb óvintézkedésekre van szükség, mert emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma. Felére csökkenti Ausztrália az országba érkezők maximálisan megengedett számát a koronavírus-járvány elleni intézkedések keretében, miután a kontinensen nemrég felbukkant a vírus delta variánsa. Boris Johnson brit miniszterelnökkel tárgyal Angela Merkel német kancellár, akinek ez lesz az utolsó hivatalos nagy-britanniai látogatása kormányfőként. A június 20-i előrehozott parlamenti választások érvénytelenítését kérte az alkotmánybíróságtól a Robert Kocsarján volt örmény elnök vezette Armenia ellenzéki tömörülés. Aggasztónak nevezte Kína gyors ütemben történő nukleáris fegyverkezését Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Moratóriumot hirdetett Merrick Garland amerikai igazságügyi miniszter a szövetségi halálos ítéletek végrehajtására, míg tárcája felülvizsgálja a halálbüntetések alkalmazására vonatkozó eljárásrendet. Viharos időjárásban összeomlott egy építés alatt álló emeletes ház Washingtonban, öt munkás megsérült, egyiküket másfél óra alatt sikerült csak kiszabadítani a romok alól. Súlyosan megsérült egy hongkongi rendőr, akire késsel támadt egy férfi, aki később leszúrta magát - közölte a helyi rendőrség. Robbanás történt Románia legnagyobb kőolaj-finomítójában a fekete-tenger parti Navodari településen levő Petromidiánál, a baleset következtében egy ember életét vesztette, öten megsérültek. Több mint 2700-an hagyták el a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán térségét, miután a héten kitört az ország második legaktívabb vulkánjának számító tűzhányó, szakértők újabb kitörésekre figyelmeztettek. Egy kormányhatározat alapján 15 év után kártérítést kap a 2006-os Kossuth téri tömegoszlatás áldozatainak utolsó olyan csoportja, amely még nem részesült kárpótlásban - jelentette be a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Másodfokon enyhítették a Dózsa György úti balesetben vétkes M. Richárd ítéletét. Jogerősen három és fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélték és örökre eltiltották a vezetéstől. Vádat emelt a Füzesabonyi Járási Ügyészség egy nő és egy férfi ellen, aki többször megütötte általános iskolás gyermeke egyik tanárát 2020 októberében Kompolton. Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Turánál, a járművet vezető 19 éves férfi a helyszínen meghalt. Halálra gázoltak egy kerékpárost a Bács-Kiskun megyei Halomnál. Útkarbantartás miatt lezárják az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát a 42-es és 45-ös kilométer között pénteken 18 órától vasárnap 12 óráig. A Fucsovics Márton, Stefano Travaglia páros bejutott a második fordulóba a wimbledoni teniszbajnokságon. A korábbi tervekkel ellentétben nem indul el vegyes párosban Fucsovics Márton és Babos Tímea a wimbledoni teniszbajnokságon. A Magyar Kupa-győztes Telekom Veszprém a címvédő Barcelonával és a másik sztárcsapattal, a legutóbb bronzérmes francia Paris Saint-Germainnel került egy nyolcasba a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolásán. Momir Ilic lesz a Telekom Veszprém vezetőedzője, munkáját Gulyás Péter másodedzőként segíti - jelentette be a Veszprém Handball Team Zrt. sportigazgatója. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Osztrák Nagydíj első szabadedzésén.