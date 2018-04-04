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Megint nagy értékű marihuánát találtak Röszkén

Hír TV

2018. április 4., szerda 07:59

15 kiló marihuánát találtak a pénzügyőrök egy svájci nő autójában Röszkén.

A csomagtartóból áradó erős autóillatosító-szag vált gyanússá, ezért alaposan átvizsgálták a kocsit, és annak hátsó ülése mögül egy rejtekhelyről elő is került a 15 kilónyi növényi törmelék, amelynek feketepiaci értéke körülbelül 28 millió forint. A 38 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették.

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