Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon

2025. augusztus 09., szombat 20:11 | Szoljon.hu
garázdaság rendőrség verekedés Szolnok

Szolnokon, a Széchenyi városrészhez tartozó Csóka utcában előbb szóváltás történt, majd nagy verekedés tört ki két társaság között. 

  • Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon

A szoljon.hu érdeklődésére Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes, sajtóreferens szombaton rövid közleményben tájékoztatott, miszerint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 8-án 16 óra körül érkezett bejelentés a Csóka utcai eseményről.

Garázdaság miatt indított eljárást a rendőr-főkapitányság

Mint arról a sajtóreferens informálta a hírportált, a Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetése miatt rendelt el büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, azonban a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban egyéb információt – a nyomozás érdekeire tekintettel – nem kívánnak közölni.

Késelés is történt az elmúlt hetekben

Mint ismert, az egész várost sokkolta az a tömegverekedés, mely néhány hete tört ki az egyik szolnoki szórakozóhelyen. Csütörtök este pedig egy, fényes nappal, a vasútállomás előtt történt késelés csökkentette még inkább a városban élők biztonságérzetét.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

