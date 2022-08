Meghalt egy kislány a bölcsődében, a biztonsági kamera felvette a tragédiát

Megosztás itt:

Egy amerikai édesanya nyugodtan adta be imádott, alig pár hónapos csöppségét egy bölcsőde napközijébe, hogy amíg dolgozik, addig is a legjobb kezekben legyen. Csakhogy arról fogalma sem volt, hogy a napköziben nemrég állt munkába egy képzetlen 18 éves férfi. DeJoynay Fergusson, amikor egyedül maradt az ártatlan csöppségekkel, szörnyű dolgokat követett el... Legalább két alkalommal a picik elvesztették az eszméletüket, ekkor megvárta, hogy magukhoz térjenek, majd ismét letakarta az arcukat.

– A gyerekek arcának letakarása során Ferguson általában nem tűnt dühösnek, hanem úgy tűnt, hogy nyugodtan várja az ismert eredményt. Ferguson néha a fejét csóválta, és zenére táncolt, vagy butáskodott a szobában lévő többi gyerekkel, akik figyelték, miközben arra várt, hogy a pelenkázóasztalon fekvő gyerek ne lélegezzen tovább – olvasható a fellebbviteli ügyészség beadványában.

Már az első hónapokban elkezdte bántalmazni a felügyeletére bízott gyermekeket. A biztonsági kamera felvételek szerint 28 napon keresztül 3 kisgyermeket is fojtogatott, olykor naponta többször is, és fizikai bántalmazást is elkövetett néhányukkal szemben.

Fergusson több mint három percen keresztül fojtogatta a 4 hónapos Isabella Taltont. Amikor a lányka nem reagált, Fergusson 20 percet várt, hogy értesítse a főnökét. A kihívott mentősök kórházba szállították Isabellát, ahol halottnak nyilvánították.

– Talton különösen nyűgös volt, és nem akarta abbahagyni a sírást – vallotta be a gyilkosság okát Ferguson a nyomozóknak.

A bíró a gyilkosságért életfogytiglani, a gyermekbántalmazásért pedig 12 évet szabott ki rá. Az állam legfelsőbb bírósága helybenhagyta múlt pénteken a most 22 éves DeJoynay Fergusonra kiszabott életfogytiglani börtönbüntetést - tudta meg a Crime Online.

Borsonline