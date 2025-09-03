Keresés

Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja

2025. szeptember 03., szerda 10:48 | MTI

Meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a rendőrök őrizetbe vették a gyermek apját - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

  • Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja

A rendőrséghez kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy egy terézvárosi lakásban elhunyt egy csecsemő. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani - olvasható a police.hu oldalon.

Közölték: az eddigi adatok szerint hétfőn dél körül a kéthónapos csecsemőt a kínai állampolgárságú apa leejtette. A 44 éves férfi elmondása szerint a lánya életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A csecsemő apját előállították, gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

MTI

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

„Sajnálom, elkéstem" – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

 Meggyilkoltak egy 22 hónapos miskei kislányt hétfőn. A gyermek feltételezett gyilkosa, a nevelőapa már őrizetben van. A helyiek kedd este elhunyt az ártatlan áldozatra a család házánál emlékeztek – számolt be a baon.hu
