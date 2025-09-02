Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 02. Kedd Rebeka, Dorina napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 08:55

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Meghalt egy 22 hónapos kislány – emberölés miatt nyomoz a rendőrség

2025. szeptember 02., kedd 07:10 | Magyar Nemzet
Rendőrség Tragédia Emberölés

Szörnyű tragédia rázta meg a települést: holtan találtak rá egy alig kétéves kislányra. A rendőrség emberölés gyanújával indított eljárást.

  • Meghalt egy 22 hónapos kislány – emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Meghalt az a 22 hónapos kislány, aki hétfő reggel tűnt el Miskén. Kneisz Hanna Adriennt hőkamerás drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték, reménytelen versenyt futva az idővel.

A kislány holttestét hétfő este találták meg. Az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei jelenleg is végzik a szükséges vizsgálatokat, a nyomozati cselekmények folyamatban vannak – írja a Baon vármegyei portál.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Itt van 10 retró menzás étel, neked melyik volt a kedvenced? Szavazz!

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Most kaptuk a hírt, elhunyt a magyar ökölvívó sztár

Kiderült, melyik ország Ukrajna legnagyobb gázolaj-beszállítója

Kitárul a jólét ajtaja: 5 csillagjegyre pénz, szerelem, siker vár – Köztük vagy?

Steven Gerrard lehidalt Szoboszlai gólja miatt, nem akármit írt róla

Kiakadt a cukiságmérő - Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt

Erik ten Hagot sokkolta, hogy két meccs után kirúgták

Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni

További híreink

Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre
2
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó
3
RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van
4
Kiakadt a cukiságmérő - Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt
5
Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!
6
Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak
7
Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében
8
Vezércikk - Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak + videó
9
Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó
10
Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”

Legfrissebb híreink

Andrej Babis megszólalt a támadás után

Andrej Babis megszólalt a támadás után

 A cseh politikust választási rendezvényen érte támadás, ezért lemondta programját. Babis az X-en üzent követőinek, a történtekhez pedig Orbán Viktor is hozzászólt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Mindent tűvé tesznek ezért a 22 hónapos kislányért

Mindent tűvé tesznek ezért a 22 hónapos kislányért

Eltűnt egy 22 hónapos gyermek a Bács-Kiskun vármegyei Miskén lévő otthonából hétfő reggel, a kislányt rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik - közölte honlapján a térségi rendőr-főkapitányság.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!