Meghalt egy 22 hónapos kislány – emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Meghalt az a 22 hónapos kislány, aki hétfő reggel tűnt el Miskén. Kneisz Hanna Adriennt hőkamerás drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték, reménytelen versenyt futva az idővel.

A kislány holttestét hétfő este találták meg. Az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei jelenleg is végzik a szükséges vizsgálatokat, a nyomozati cselekmények folyamatban vannak – írja a Baon vármegyei portál.

