Meghalt a kórházban a kislány, akire egy kóbor kutya támadt rá

Megosztás itt:

A libanoni anya azt követően nyúlt a puskáért, hogy állítása szerint az eb végzetes támadást mért kislányára – írja a Daily Star. Egy, az interneten terjedő felvétel tanúsága szerint a nő egyszerűen

odasétált az állathoz, majd önvédelemre hivatkozva lepuffantotta azt,

holott a kutya látszólag békésen sütkérezett a napsütésben. Az anya – aki az eset óta deaktiválta közösségi oldalát – mindenesetre váltig kiáll amellett, hogy azért végzett az ebbel, mivel az korábban halálosan megsebesítette gyermekét.

Sok a kérdés

Mint azt a helyi média kérdésére elmondta: lánya egy hónappal korábban került kórházba az őt ért támadást követően, melynek nyomán rövidesen halottnak nyilvánították az orvosok – az azonban sosem látott napvilágot,

hány éves is volt a kislány, illetve mégis milyen sérüléseket okozott neki a feltételezett támadó.

Az ország mezőgazdasági minisztere, Abbas Al-Hajj Hassan a felvétel alapján ugyancsak ártalmatlannak látta a kutyát, ezért utasította a helyi hatóságokat, hogy kezdjék meg a nyomozást.

Bírságot kaphat

Az ügyben megkérdezett jogász, Antoine Kanaan szerint a törvények értelmében

börtönbüntetéssel, illetve egyéb igazán szigorú szankcióval kizárólag azok sújthatók, akik védett állatokban tesznek kárt,

ugyanakkor leszögezte, hogy a bírság a házi állatokkal kegyetlenkedőket sem kerülheti el.

A szakember azt is hozzátette, hogy ez az eset is jól példázza, hogy az illetékes törvény több szempontból is állami felülvizsgálatra szorulna.

Borsonline