Megdöbbentő, mi került a talált tárgyak osztályára a Sziget fesztiválon

A Sziget történelme során adtak már le mankót, tolószéket, művégtagot, és néhányéve még egy hús-vér férfit is, akinek nem voltak iratai, és józan sem volt, így valóban „elveszettnek” számított. Persze a két év kihagyás után visszatért fesztiválon most is egymást érték a talált tárgyak és ismét egy élőlény volt a legkülönlegesebb elvesztett tulajdon.

– Azzal kezdeném, hogy mi, a Sziget Fesztivál szervezői egy évek alatt kidolgozott rendszerben keressük a leadott tárgyak és egyebek gazdáit. Ebben segítségünkre vannak a különböző hivatalos szervek és számos ország külképviselete is.

Nálunk a talált tárgyak időszaka a fesztivál után nagyjából egy hónapig kitolódik

– mondta a Borsnak Tóth Tibor, a Sziget szervezőirodájának szolgáltatási vezetője, aki azt is megosztotta lapunkkal, idén mi volt a legmeghökkentőbb dolog, amit elvesztett egy bulizó.

Nálunk van egy nagyon aranyos kiskutya, aki várja a gazdáját.

Hamarosan leolvasásra kerül majd a chip-je, már ha van benne, de nem kezdjük el hirdetni a különböző felületeinken, mert tényleg nagyon aranyos, és félő, hogy sokkal több gazdája is akadna, mint azt gondolnánk.

A szakmai vezető azt is elárulta, mint minden évben, idén is a mobiltelefonjukat hagyták el a legtöbben, de sokan vesztették el a bankkártyájukat és az irataikat is.

– A visszaszolgáltatási rátánk nyolcvan százalék feletti, ami erős sikernek mondható. Mi tényleg minden fórumon keressük a tulajdonosokat, és nem nyugszunk bele, ha ő maga nem jelentkezik. A tapasztalatom pedig az, hogy a Szigeten tényleg mindenki, de legalábbis a többség, becsületes megtaláló, vagyis ha valaki elveszített valamit, nálunk tényleg jó eséllyel meg is találja – zárta Tóth Tibor.

