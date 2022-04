Megdöbbentő fordulat: Itt lehet eltemetve az eltűnt Maddie McCann

Megosztás itt:

Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében. Egy német látnok ugyanis azt állítja, tudja, hogy hol van eltemetve a 15 éve eltűnt kislány.

Michael Schneider tisztánlátó méterre pontosan bejelölte a térképen, ahonnan szerinte Maddie holtteste elő fog kerülni. A férfi emellett azt állítja, hogy a fiatal lányt – aki a családja által bérelt nyaralóból tűnt el a portugáliai Praia da Luzban, miközben a szülei egy közeli bárban vacsoráztak a barátaival –

egy pedofil bűnöző ölte meg. A holttestet pedig az üdülőtől húsz percnyi autóútra, Odiaxere-nél, egy bozótosban temette el.

A tisztánlátó korábban is segített már a rendőrségnek. – Csak idén négy eltűnt személy ügyét oldottam meg, és egy eltűnt kutyát találtam meg élve - mondta a DailyStarnak a médium. – Most is egyértelmű megérzésem van abban, hogy ki ölte meg Madeleine-t, és meg tudom adni a pontos koordinátákat - fogalmazott.

Ez nem az első eset, amikor Odiaxere város neve felbukkan Maddie ügyében. A kislány eltűnése után két hónappal már megvizsgáltak egy névtelen levelet, amiben az állt, a holttest sziklák alá lett temetve. Ezzel azonban zátonyra futottak a nyomozók. Madeleine szülei a Facebookon üdvözölték a tisztánlátó információit. – Még ha csekély esély is van rá, nem adtuk fel a reményt arra, hogy a lányunk élve kerül elő - írta Kate és Gerry McCann.

Borsonline