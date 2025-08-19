Megadta a bankkártyaadatait – baj lett belőle

Megosztás itt:

A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni. Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról. A rendőrség vizsgálatot folytat.

Az esetről beszámoló BAZ-vármegyei rendőr-főkapitányság hozzáteszi: "Internetes tartalmak, különösen közösségimédia-felületek hirdetései és videói esetében fokozott körültekintéssel járjanak el, és ne használjanak ismeretlen, gyanús eredetű alkalmazásokat vagy linkeket! Kizárólag megbízható, hivatalos felületeken adják meg bankkártyaadataikat! Legyenek bizalmatlanok a túlságosan kedvezőnek vagy jónak tűnő ajánlatokkal szemben, mivel ezek gyakran átverésre utalnak! Ismerjék fel, ha egy ajánlatot nyelvtani hibákkal, esetleg rossz mondatszerkezettel és furcsa formázással írtak! Ha csalás áldozata lett, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!"

A rendőrség a hasonló esetek elkerülésére EZT A HATÓSÁGI HONLAPOT ajánlja, ahol számos megközelítésben írnak az internetes csalásokról és az azok elleni védekezés formáiról, illetve ugyanitt lehet jelezni ha valaki már áldozatul esett.

Forrás: BAZ-vármegyei rendőr-főkapitányság

Fotó: Shutterstock