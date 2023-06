Még mindig szökésben van a lövöldöző bevándorlók egy része

Megosztás itt:

Több órán keresztül lőtték egymást pisztolyokkal és puskákkal az egymással szemben álló migránsbandák a palicsi tőzegbánya erdő területén, a magyar határtól mindössze néhány száz méterre. A szombati eset kapcsán a szabadkai rendőrség azt a közleményt adta ki, miszerint hárman sérültek meg, akiket a Szabadkai Közkórházba szállítottak. Közülük egy állapota súlyos, de mindhárman stabil állapotban vannak.

Ezt nem hivatalosan a Szabadkai Közkórházból is megerősítették.A szabadkai rendőrség azt is közölte, hogy két migránst tartóztattak le, akik összefüggésbe hozhatók a szombati lövöldözéssel. A helyiek közül többen azt állítják, hogy a Szabadka környéki erdőkben több olyan illegális migránstábor is működik, ahol kisebb katonai táborokhoz hasonló központok működnek, itt vannak jelen az embercsempészek, akik gyakran kerülnek egymással összetűzésbe, emiatt kerül sor a lövöldözésekre.

A helyszínre több rendőregység érkezett ki, továbbá a különleges egység alakulatait is riasztották. A mentőautók a makkhetesi erdő felől szállította el a sérülteket, akik nem hivatalos információk szerint afgánoknak vallották magukat.

A rendőrök a lakosokat arra kérték, hogy ne hagyják el otthonaikat, ugyanis veszélyes a környéken tartózkodni. Többen elmondták, félnek, ugyanis az elmúlt időszakban többször tapasztaltak már lövöldözést a területen.