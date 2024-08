Még keresik Portik titkosszolgálati segítőit

Megosztás itt:

Jelenleg is folyamatban van a magyar alvilág egykori rettegett ura, Portik Tamás titkosszolgálati kapcsolatainak a vizsgálata – értesült a Magyar Nemzet. Ez a vizsgálat az Aranykéz utcai robbantás és a Prisztás-gyilkosság megrendelése miatt jogerősen, Fenyő János megöletése kapcsán pedig elsőfokon elítélt bűnöző 2012-es letartóztatása után lett intenzívebb, igaz, már jóval korábban felmerült annak a gyanúja, hogy Portiknak köze lehet a magyar titkosszolgálatokhoz.

Kötés fedőnéven például 2011. február 23-án titkos vizsgálódás indult „Portik Tamás és az Alkotmányvédelmi Hivatal, illetve más rendvédelmi szervek között kialakított hivatalos, illetve leplezett kapcsolat felderítése, illetve ezen kapcsolatok segítségével elkövetett törvénysértések bizonyítékainak beszerzése” érdekében.

Mindez a gyanú csak erősödött azután, hogy 2013 tavaszán a nyilvánosság számára is kiderült, 2008-ban Portik Laborc Sándor volt NBH-vezérrel két ízben is találkozott azzal az indokkal, hogy korrupt hatósági személyekről van információja. Igaz, a két találkozón ehelyett inkább az ellene nyomozó rendőröket próbálta gyanúba keverni, továbbá fideszes politikusok lejáratása is szóba került.

Az esetből óriási botrány lett, és a Portik–Laborc-ügy miatt még egy ténymegállapító albizottságot is létrehoztak az LMP-s Mile Lajos vezetésével, de ahogy ez a parlamenti vizsgálóbizottságoknál lenni szokott, nem sok mindenre jutottak.

Ez tulajdonképpen érthető is, hiszen hiába merültek fel korábban is információk az olajbűnözésben élen járó Energol Rt. (ennek a vállalkozásnak volt Portik a „marketingigazgatója“) és más cégek titkosszolgálati érintettségéről, még az erre hivatott szervek sem jutottak semmire. Pedig többször előkerült annak a „Guriga” tábornokként emlegetett Kerekes Istvánnak a neve, akit nem sokkal azelőtt távolítottak el fegyelmivel a Nemzetbiztonsági Hivataltól (NBH), hogy az Energol egyik alapítója lett. Valószínű, hogy a tábornok valójában nem hagyta el a szolgálatokat, hanem az Energolhoz vezényelték.

Az Energol Rt. titkosszolgálati kötődését igazolja az a korábbi Magyar Nemzet-információ is, hogy 1995-től az Energolt a katonai elhárítás szoros felügyelete alá vonta, és a cég „üzletpolitikájának” minden mozzanatáról jelenteni kellett a Katonai Biztonsági Hivatal Szovjetunióban végzett mindenható vezetőjének, a 2009-ben elhunyt Stefán Gézának.

