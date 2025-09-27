Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson

Megosztás itt:

Súlyos és megdöbbentő bűncselekmény ügyében hozhat ítéletet a Paksi Járásbíróság decemberben. Az évekkel ezelőtt, egy februári estén történt eset során egy férfi ivócimborája ellen követett el rendkívül brutális tetteket Paks területén. A vád szerint szexuális erőszak elkövetése, súlyos testi sértés és kifosztás is terheli a gyanúsítottat.

A vita erőszakba torkollik

A két férfi egy paksi szórakozóhelyen ivott együtt, majd késő este indultak haza. Útközben összevesztek valamin. Az egyikük olyan mértékben dühös lett, hogy megütötte a másikat. A részeg áldozat a földre zuhant, és mivel a túlzott alkoholfogyasztás miatt védekezésképtelen állapotban volt, még párszor megütötték.

Ivócimborájának azonban ennyi nem volt elég. A támadó az út szélére vonszolta az áldozatot, ahol még tovább verte, majd megerőszakolta. A szörnyű támadás után a férfi felvette az áldozata kabátját, benne lévő telefonjával együtt, és elsétált. A megerőszakolt, részeg férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

Kifosztás és rendőrségi ellenőrzés

A támadónak azonban nem volt szerencséje a zsákmánnyal, nem sokkal később rendőrök igazoltatták, így kerülhetett elő a bűncselekmény bizonyítéka. A feltételezhetően homoszexuális elkövetőt végül szexuális erőszak, súlyos testi sértés és kifosztás vádjával állítják bíróság elé. Sorsáról a Paksi Járásbíróság dönthet még az év végén.

