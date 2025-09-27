Keresés

Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson

2025. szeptember 27., szombat 20:00 | Magyar Nemzet

Olyan sokat ivott, hogy nem tudott védekezni! Egy paksi szórakozóhelyről hazafelé tartó két férfi vitája torkollt megdöbbentő erőszakba. Az egyik fél megverte, az út szélére vonszolta, majd megerőszakolta a részeg áldozatot. A szexuális erőszak és kifosztás elkövetésével vádolt férfi sorsáról a Paksi Járásbíróság dönt.

  • Meg is erőszakolta a cimboráját, nem volt elég a verekedés: férfit erőszakoltak és fosztottak ki Pakson

Súlyos és megdöbbentő bűncselekmény ügyében hozhat ítéletet a Paksi Járásbíróság decemberben. Az évekkel ezelőtt, egy februári estén történt eset során egy férfi ivócimborája ellen követett el rendkívül brutális tetteket Paks területén. A vád szerint szexuális erőszak elkövetése, súlyos testi sértés és kifosztás is terheli a gyanúsítottat.

A vita erőszakba torkollik

A két férfi egy paksi szórakozóhelyen ivott együtt, majd késő este indultak haza. Útközben összevesztek valamin. Az egyikük olyan mértékben dühös lett, hogy megütötte a másikat. A részeg áldozat a földre zuhant, és mivel a túlzott alkoholfogyasztás miatt védekezésképtelen állapotban volt, még párszor megütötték.

Ivócimborájának azonban ennyi nem volt elég. A támadó az út szélére vonszolta az áldozatot, ahol még tovább verte, majd megerőszakolta. A szörnyű támadás után a férfi felvette az áldozata kabátját, benne lévő telefonjával együtt, és elsétált. A megerőszakolt, részeg férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

Kifosztás és rendőrségi ellenőrzés

A támadónak azonban nem volt szerencséje a zsákmánnyal, nem sokkal később rendőrök igazoltatták, így kerülhetett elő a bűncselekmény bizonyítéka. A feltételezhetően homoszexuális elkövetőt végül szexuális erőszak, súlyos testi sértés és kifosztás vádjával állítják bíróság elé. Sorsáról a Paksi Járásbíróság dönthet még az év végén.

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: Canva

A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna

A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna

 Orbán Viktor miniszterelnök határozott üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a közösségi oldalán (X/Twitter). A magyar kormányfő tisztelettel kérte az ukrán államfőt: „Elnök úr, ne zaklasson minket!” Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtott európai és NATO támogatásokra emlékeztetett, kiemelve, hogy Ukrajna e két szervezet segítsége nélkül már rég összeomlott volna.
4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

 Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára „családi adóforradalomról” beszélt Miskolcon, a IX. CÖF Klub rendezvényén. Kiemelte, a magyar kormány világviszonylatban is egyedülálló, átfogó támogatási rendszert épített ki. A legfőbb hír: október 1-jétől új korszak kezdődik, mivel a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetése alól, ami negyedmillió nőt érint. A kormány célja, hogy 2029-re már egymillió két- vagy többgyermekes édesanya váljon adómentessé.

