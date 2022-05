Még előtte állt az egész élet, gyilkos kihívás végzett a tündéri tinilánnyal

Megosztás itt:

Felfoghatatlan tragédiával kell szembe néznie egy édesanyának, aki pár hónappal ezelőtt egy értelmetlen netes kihívás miatt veszítette el szeretett kislányát. A 16 éves Brooke Ryan holttestére február harmadikán talált rá anyja. A kamasz arccal lefelé fordulva feküdt új-dél-wales-i otthonukban, kezében még akkor is szorongatta a halálát okozó dezodoros flakont.

Brooke halálát ugyanis nagy valószínűséggel a "chroming" nevű új őrület okozta, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fiatalok kihívásként, illetve a bódulat reményében dezodort szippantanak be. Noha a tini boncolásának eredményét még nem kapta meg a család, úgy sejtik, a nagy mennyiségben letüdőzött dezodor szívrohamot okozott.

Felkelek, rá gondolok. Lefekszem, rá gondolok. Minden egyes nap rémálom– magyarázta Brooke gyászoló anyukája, Anne, hozzáéve: szeretett lánya igazi atlétatehetség volt, akit ugyan megviselt a koronavírus-járvány miatti elzártság, de eltökélt volt, hogy szembenézzen minden nehézséggel.

Az édesanya arra figyelmezteti szülőtársait: kezdjenek gyanakodni, ha gyermekük gyakran panaszkodik fejfájásra, illetve feltűnően sok dezodort kell vennie. Ő sajnos nem vette észre időben a jeleket, ám talán más szülők szerencsésebbek lesznek.

Gyilkos kihívások

Sajnos a TikTok megjelenésével és elterjedésével egyre több olyan kihívással találkoznak a fiatalok, ami könnyen a halálukat okozhatja. Nem is oly rég épp a Paracetamol Challenge-ről kellett beszámolnunk, melynek lényege, hogy az otthon talált összes vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót egyszerre vegyék be a tinédzserek, majd a közösségi médián keresztül számoljanak be arról, mit tapasztalnak. Tavaly decemberben pedig egy mindössze tízéves kislány halt bele egy fojtogatós kihívásba, de volt olyan tini is, aki egy gyertyás videó miatt bénult le örökre.

