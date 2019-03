Második gyermekét ölte már meg a 23 éves nő

Egy korábbi gyilkossággal is meggyanúsították a sárkeresztúri nőt, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy március 16-án egy zichyújfalui családi ház melléképületében megszülte, majd megölte újszülött gyermekét.

A 23 éves nő azt is beismerte, hogy 2017 nyarán is szült egy gyermeket egy erdős területen, akit magára hagyott. A nő a helyszíni kihallgatása során megmutatta a korábban elkövetett bűncselekmény helyét. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság két rendbeli 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indított eljárást.