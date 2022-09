Másfél milliárd forint értékű drog lapult a banánok alatt

Megosztás itt:

Nem mindennapi drogfogást könyvelhettek el a zsaruk a közelmúltban. A Bors úgy tudja, a rendőröket melósok hívták ki a csepeli Szabadkikötőhöz, miszerint egy igencsak gyanús és „megbontott” konténert találtak egy hajón. Hamarosan kiderült, gyanújuk korántsem volt alaptalan, ugyanis a konténerben hatalmas adag, közel egymázsányi drogot találtak. Információink szerint a csomagokban heroin volt, amit egy banánszállítmány közé próbáltak elrejteni, a drogot pedig a déligyümölcsfürtök alá dugták el. Piaci értéke a másfél milliárd forintot is meghaladhatja. A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette lapunknak: valóban megtalálták a drogot.

2022. szeptember 7-én a csepeli Szabadkikötő területén dolgozók rakodás során az egyik konténerben gyanús csomagot találtak, így értesítették a rendőrséget. A BRFK munkatársai több csomag kábítószergyanús anyagot foglaltak le, aminek a szakértői vizsgálata folyamatban van

– tájékoztatta a Borsot a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan kié volt a kábítószer.

"Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt" – közölték.

Lapunk úgy tudja, a teherhajó Csehországból érkezett a kikötőbe, de azt, hogy a végcél is Magyarország volt-e, egyelőre nem tudni. Annyi bizonyos, hogy korántsem ez az első eset, hogy banánszállítmánynak álcázott drogot csempésznek be egy országba: korábban Berlinbe, Prágába és a horvátországi Ploče városába is érkezett egy meglepetés-kábítószer a banános rekeszek között, Pločeban pedig még a boltok polcaira is kipakolták a drogot a gyümölcsökkel együtt.

Ha kiderül, hogy valóban heroin érkezett a csepeli kikötőbe, akkor bizony megeshet, hogy a valaha elfogott legnagyobb heroinszállítmányt fogták el, ami csak hazánkba érkezett: a korábbi rekordot ugyanis 2019-ben állították fel, amikor a zsaruk pakolás közben csaptak le egy bandára, akik 70 kilónyi heroint pakoltak ki egy pesti raktárban.

