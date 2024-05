Már nem túlélőket, hanem csak holttesteket keresnek + videó

A Budapest Környéki Törvényszék weboldaláról megtudhatjuk, hogy a kishajó vezetője és utasai is ittasak voltak , és a vízi közlekedés más szabályait is megszegték. A kapitány a kijelölt vízi út helyett nagy ebességgel szlalomozott a két part között a folyó teljes szélességében. A szállodahajó előtt hirtelen irányt váltott és nem tudta elkerülni az ütközést. A kishajó vezetőjének nem hivatásos hajóvezetői engedélye volt, csak sportcélú, ráadásul a motorcsónak túl volt terhelve, 7 helyett nyolcan ültek benne.

